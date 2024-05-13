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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۱

۳۶۰ هزار نفر رفح را ترک کردند

۳۶۰ هزار نفر رفح را ترک کردند

منابع فلسطینی گزارش دادند که تاکنون دستکم ۳۶۰ هزار نفر از ساکنان رفح، این منطقه را ترک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد از هفته گذشته تاکنون ۳۶۰ هزار فلسطینی شهر رفح در جنوب نوار غزه را ترک کردند.

پیش از این، آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده بود که طی روزهای گذشته دست کم ۳۰۰ هزار نفر از شهر رفح خارج شده اند.

این آژانس بین المللی تاکید کرد: کوچ اجباری و غیر انسانی آوارگان فلسطینی از شهر رفح همچنان ادامه دارد.

آنروا تصریح کرد: هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد تا آوارگان فلسطینی خود را به آنجا برسانند.

کد مطلب 6105173

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