زهرا آهنگرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز فعالیت سامانه ناپایدار باعث وقوع رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که بیشترین مقدار بارش در نواحی شمال غرب و بخش‌هایی از غرب استان با احتمال ایجاد رواناب پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین افزایش سرعت باد در نیمه شرقی با خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا، همراه خواهد شد.

وی افزود: اوایل وقت فردا با خروج این سامانه، به تدریج وضعیت جوی استان به نسبت پایدار و در برخی نقاط همراه با مه صبحگاهی خواهد بود. ضمن اینکه تا پایان هفته، میانگین دمای استان بتدریج روند افزایشی خواهد داشت.

آهنگرزاده وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا چهارشنبه را اوایل وقت قسمتی ابری با مه صبحگاهی، به تدریج صاف بعدازظهر افزایش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته باخرز با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و مه ولات با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۱۱ و ۲۲ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی داورزن ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشترین میزان بارندگی از جوین با ۰.۵ میلیمتر گزارش شده است.