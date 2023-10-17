اختتامیه ششمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری سرپرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان امروز سه‌شنبه در آیین اختتامیه ششمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی لرستان در سخنانی با بیان اینکه این جشنواره در سطح همه دانشگاه‌ها در راستای تقویت کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این کانون‌ها به‌مانند انجمن‌های مدنی دانشگاهی هستند که در باز تولید و تقویت سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی نقشی اثرگذار دارند.

وی با بیان اینکه کانون‌ها به مثابه یک تشکل جمعی هستند که مولد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و هنری به‌حساب می‌آیند، گفت: جشنواره «رویش» از سوی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی برگزار شده است.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان با تأکید بر اینکه این جشنواره عرصه بروز و ظهور توانمندی‌ها و دستاوردهای خانواده بزرگ کانون‌ها بوده و فرصتی بی‌نظیر برای تجلی جایگاه و توسعه کانون‌ها است، افزود: مهم‌ترین اهداف این جشنواره شامل نهادینه‌سازی هویت کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه، شناسایی و معرفی استعدادهای شاخص و ناب دانشجویی در حوزه کانون‌ها، تشویق جامعه دانشگاهی به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و…، است.

جعفری با تأکید بر اینکه این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار شد، تصریح کرد: هدف بخش رقابتی شناسایی و تشویق برگزیدگان عرصه‌های مختلف کانون‌های دانشگاه بود که آثار در دو بخش آثار و دستاوردهای برگزیده فردی و گروهی و معرفی چهره‌های موفق کانونی مورد داوری قرار گرفته‌اند.

وی بیان داشت: برای اولین‌بار است که میزبان این رویداد در لرستان هستیم.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به ثبت سه هزار و ۳۴۳ اثر در سامانه و دبیرخانه این جشنواره، گفت: همه استان‌ها استقبال خوبی از این جشنواره داشتند.

جعفری گفت: ارسال اثر به این جشنواره طی امسال نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در نهایت این جشنواره ۶۵ برگزیده را داشت.