به گزارش خبرنگار مهر، بهرام علی ظاهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل محیط زیست استان سمنان از اجرای بخشی از روشنایی محور میاندشت خبر داد و ابراز کرد: یک هزار و ۵۰۰ متر مسیر در محور عباس آباد میامی به روشنایی تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه این مسیر ۳۰ کیلومتر است و مابقی مسیر نیز نیاز به روشنایی دارد، افزود: کاهش تصادفات و برخورد خودروها با یوزها و افزایش دید، هدف اصلی اجرای این طرح است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه دید بهتر رانندگان در شب به کاهش آسیب پذیری یوزها کمک می‌کند، بیان کرد: در کنار این موضوع نصب تابلوهای کاهنده سرعت و همچنین علائم مورد نیاز نیز صورت گرفته است.

ظاهری گفت: علیرغم تمام این تلاش‌ها نیاز است که فرهنگ سازی صورت گیرد تا رانندگان در ۳۰ کیلومتر محدوده میاندشت با سرعت مطمئن برانند.