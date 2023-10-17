مسئول شکست و مشکلات تیم هستم/ دوگانگی نساجی بین لیگ و آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در نشست خبری بعد از بازی با تیم آلمینیوم اراک و باخت برابر این تیم با عذرخواهی از هواداران تیم نساجی مازندران اظهار داشت: مقصر همه اتفاقاتی که رخ داد من هستم.

وی با ابراز نارضایتی از بازیکنان تیم خود ادامه داد: تمایل دارم بازیکنان تیم تمرکز بیشتری داشته باشند و به نکاتی که در طول هفته گفته می‌شود توجه کنند.

وی با عنوان اینکه طی چند بازی گذشته بر اثر اشتباهاتی گل می‌خوریم و در طول بازی در تلاش هستیم تا آن را جبران کنیم، تصریح کرد: قول می‌دهم که این شرایط را درست کنم و نباید نگران چیزی بود و در آینده روزهای بهتری را کنار همدیگر را تجربه خواهیم کرد.

سرمربی تیم نساجی مازندران با دو روز زودتر از زودتر از بازی ورزشگاه وطنی تمرین کنیم اما اجازه تمرین داده شد، گفت: برای تیمی که تنها دو تا ۳ بازیکن از شاکله قبلی آن بازی می‌کنند زمانبر خواهد بود تا بتوانیم ایده‌های ذهنی را اجرا کنیم و به هماهنگی برسیم.

رحمتی با بیان اینکه تیم نساجی به شرایط بازی برمی‌گردد، گفت: در حال حاضر رتبه تیم تک رقمی است و ان شاالله اتفاقات بهتری برای تیم رخ خواهد داد.

وی با بیان این از یکسری اشتباهات در حال آسیب هستیم و از موقعیت گل‌ها استفاده نمی‌کنیم، گفت: امروز بازی دست نساجی بود و تیم حریف بسته عمل می‌کرد.

سرمربی تیم نساجی مازندران یادآور شد: ما اکنون در دوگانگی آسیایی و لیگ ماندیم و با کمبود بازیکن مواجه هستیم.

بازی تیم نساجی برابر آلومینیوم اراک شامگاه سه شنبه با برد تیم میهمان در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار شد.