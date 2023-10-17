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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱:۰۷

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اجتماع شهروندان رشت در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

اجتماع شهروندان رشت در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

رشت- جمعی از مردم رشت در محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در گلزار شهدای این شهر تجمع کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جمعی از مردم رشت در محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در گلزار شهدای این شهر جمع کردند.

در این تجمع مردم با شعارهایی نفرت خود از رژیم کودک کش اسرائیل را ابراز کردند.

کد مطلب 5914672

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