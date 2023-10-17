اجتماع شهروندان رشت در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جمعی از مردم رشت در محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در گلزار شهدای این شهر جمع کردند.

در این تجمع مردم با شعارهایی نفرت خود از رژیم کودک کش اسرائیل را ابراز کردند.