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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

طراحان ایرانی و خارجی منتشر کردند؛

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

هنرمندان کارتونیست و طراح گرافیک پس از جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، دست به کار شدند تا ابعاد وسیع‌تری از این جنایت را به جهان نشان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه و ضد بشری رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه هنرمندان طراح ایرانی و خارجی دست به کار شدند تا در ابعاد وسیع‌تری این جنایت صهیونیست‌ها را منعکس کنند.

یکی از تاثیرگذارترین طرح‌ها که در واقع پوستری ثبت شده از واقعیت است، در همان ساعت اولیه جنایت رژیم غاصب توسط حامد مغروری منتشر شد.

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

حامد مغروری هنرمند طراح گرافیک پوستری که از شهادت ۲ کودک مظلوم فلسطینی در بیمارستان استفاده کرده بود، منتشر کرد. وی درباره این پوستر نوشت: «دیروز صبح که این فیلم از صفحات فلسطینی به دستم رسید و استوری کردم تا شب صدای ناله‌های «حبیبی یا اَمای» این مادر شهیدان لیلی و محمد توی سرم پیچید و امان از ما برید.

از طرفی حقیقتاً تشابه لیلی و محمد از لحاظ سنی با فرزندانم مزید بر علت شد که شاید بتوان هم صدای درد و فریاد آن مادر مظلوم بود، گاهی فقط ثبت یک لحظه مستند که ممکن است در آن زمان تجهیزات ثبتی مناسبی وجود نداشته باشد برای نشان دادن آن درد مذکور بازسازی یک تصویر برای اجرای یک اثر کافی باشد و ایده جدید یا هر ایده دیگری از استناد آن واقعه کم کند و یا آن درد را ناقص بیان کند. بر آن شدم در حد توان با کودکان و همسر خود آن صحنه غم‌انگیز را بازسازی کنیم تا بماند و بدانند که مادرهایمان ما را با داستان‌های دوطفلان مسلم بزرگ کرده‌اند تا امروز ما راوی داستان‌های مستند دیگر از دوطفلان اسلام باشیم که به دست یزید زمانه به شهادت می‌رسند.»

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثر آرزو آقاباباییان هنرمند طراح

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

«دنیا نمی‌تواند نظاره‌گر این جنایت باشد» اثر کارلوس آموریوم هنرمند سرشناس برزیلی

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثر دالسیو ماچادو هنرمند برجسته برزیلی

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

«امشب من در خانه ویرانه‌ام خواهم ایستاد و این سرزمین را ترک نخواهم کرد» اثر خانم دعا العدل هنرمند مطرح مصری

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثر دیگر خانم دعا العدل هنرمند مطرح مصری که نتانیاهو را به شکل دراکولا کشیده است.

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثری از احمد رحمه کارتونیست ترکیه‌ای

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

حسن روح الامین نیز با بازنشر تابلو «مرگ گنجشک» نسبت به جنایت صهیونیست‌ها در بیمارستان المعمدانی غزه واکنش نشان داد.

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثر مجتبی مجلسی هنرمند طراح گرافیک و دبیر مجمع «طراحان آیه»

واکنش‌هایی به جنایت رژیم غاصب در غزه/ دوطفلان اسلام در خون

اثر «کودک کشی، بدون مرز» هادی حیدری هنرمند طراح و کارتونیست در واکنش به جنایت رژیم غاصب

کد مطلب 5914923

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