به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه و ضد بشری رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه هنرمندان طراح ایرانی و خارجی دست به کار شدند تا در ابعاد وسیع‌تری این جنایت صهیونیست‌ها را منعکس کنند.

یکی از تاثیرگذارترین طرح‌ها که در واقع پوستری ثبت شده از واقعیت است، در همان ساعت اولیه جنایت رژیم غاصب توسط حامد مغروری منتشر شد.

حامد مغروری هنرمند طراح گرافیک پوستری که از شهادت ۲ کودک مظلوم فلسطینی در بیمارستان استفاده کرده بود، منتشر کرد. وی درباره این پوستر نوشت: «دیروز صبح که این فیلم از صفحات فلسطینی به دستم رسید و استوری کردم تا شب صدای ناله‌های «حبیبی یا اَمای» این مادر شهیدان لیلی و محمد توی سرم پیچید و امان از ما برید.

از طرفی حقیقتاً تشابه لیلی و محمد از لحاظ سنی با فرزندانم مزید بر علت شد که شاید بتوان هم صدای درد و فریاد آن مادر مظلوم بود، گاهی فقط ثبت یک لحظه مستند که ممکن است در آن زمان تجهیزات ثبتی مناسبی وجود نداشته باشد برای نشان دادن آن درد مذکور بازسازی یک تصویر برای اجرای یک اثر کافی باشد و ایده جدید یا هر ایده دیگری از استناد آن واقعه کم کند و یا آن درد را ناقص بیان کند. بر آن شدم در حد توان با کودکان و همسر خود آن صحنه غم‌انگیز را بازسازی کنیم تا بماند و بدانند که مادرهایمان ما را با داستان‌های دوطفلان مسلم بزرگ کرده‌اند تا امروز ما راوی داستان‌های مستند دیگر از دوطفلان اسلام باشیم که به دست یزید زمانه به شهادت می‌رسند.»

اثر آرزو آقاباباییان هنرمند طراح

«دنیا نمی‌تواند نظاره‌گر این جنایت باشد» اثر کارلوس آموریوم هنرمند سرشناس برزیلی

اثر دالسیو ماچادو هنرمند برجسته برزیلی

«امشب من در خانه ویرانه‌ام خواهم ایستاد و این سرزمین را ترک نخواهم کرد» اثر خانم دعا العدل هنرمند مطرح مصری

اثر دیگر خانم دعا العدل هنرمند مطرح مصری که نتانیاهو را به شکل دراکولا کشیده است.

اثری از احمد رحمه کارتونیست ترکیه‌ای

حسن روح الامین نیز با بازنشر تابلو «مرگ گنجشک» نسبت به جنایت صهیونیست‌ها در بیمارستان المعمدانی غزه واکنش نشان داد.

اثر مجتبی مجلسی هنرمند طراح گرافیک و دبیر مجمع «طراحان آیه»

اثر «کودک کشی، بدون مرز» هادی حیدری هنرمند طراح و کارتونیست در واکنش به جنایت رژیم غاصب