برگزاری تجمع محکومیت به شهادت رساندن مردم غزه در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری تجمع محکومیت به شهادت رساندن مردم مسلمان و بی‌پناه غزه در غروب روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه در شهر رشت خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

حمله وحشیانه و جنون‌آمیز رژیم جنایتکار، سفاک و غاصب صهیونیستی به شهر غزه و بیمارستان المعمدانی و به شهادت رساندن مظلومانه صدها فلسطینی به ویژه زنان و کودکان بی‌گناه یک بار دیگر قلب مسلمانان جهان و آزادگان دنیا را متالم و عزادار ساخت و به جهانیان ثابت کرد که سران رذل و خبیث استکبار جهانی برای رسیدن به مطامع شیطانی خود از هیچ جنایت ننگینی کوتاهی نخواهند کرد و اقدامات ضد حقوق بشری آنان در سایه سکوت و همراهی سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های خودفروخته پایان‌پذیر نیست.

امروز روز عزای عمومی، اعلام حمایت از مردم مظلوم و ستم‌دیده غزه و نمایش نفرت و انزجار مسلمانان از جرثومه نکبت و مصیبت جهان، اسرائیل جنایتکار است. صبر مسلمانان جهان لبریز شده و خواستار پاسخی توفنده و دشمن‌کوب به اقدامات جنایتکارانه سران استکبار جهانی به ویژه بزرگترین حامی رژیم منحوس صهیونیستی، آمریکای خونخوار هستند. دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن بدانند که مسلمانان جهان تا آخرین نفس پای آرمان مقدس فلسطین ایستاده‌اند و تا نابودی کامل رژیم دژخیم صهیونیستی مبارزه ادامه خواهد داشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن محکومیت جنایت دیوصفتانه شب گذشته رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل در حمله ددمنشانه به بیمارستان المعمدانی از عموم مردم استان گیلان دعوت می‌کند تا با حضور گسترده و پرشور و شعور خود در تجمع محکومیت به شهادت رساندن مردم مسلمان و بی‌گناه غزه که ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت با سخنرانی آیت الله فلاحتی (نماینده ولی فقیه در استان گیلان) برگزار می‌گردد، خشم و انزجار خود را نسبت به اقدامات شیطانی غده سرطانی منطقه اسرائیل جنایتکار به منصه ظهور برسانند.