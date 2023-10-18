۲۴ ساعت نگران کننده و سرنوشت ساز در انتظار «نیمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار جونیور ستاره تیم ملی برزیل در بازی با تیم فوتبال اروگوئه در مقدماتی جام جهانی آمریکای جنوبی دچار مصدومیت شدیدی شد. این بازی که بامداد سه‌شنبه برگزار شد با شکست ۲ بر صفر برزیل مقابل اوروگوئه همراه بود. نیمار در نیمه اول دچار مصدومیت شدیدی شد و زمین بازی را در حالی که اشک می‌ریخت ترک کرد و در هنگام خروج از ورزشگاه هم با عصا حرکت می‌کرد.

در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی، مدیر رسانه‌ای فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) بدون ارائه جزئیات بیشتر، اعلام کرد که این مصدومیت "نگران کننده" است. این مصدومیت نیمار می‌تواند پارگی رباط‌های صلیبی باشد که در این صورت این بازیکن الهلال عربستان حداقل شش ماه از میادین دور خواهد بود.

او گفت که این بازیکن ۳۱ ساله روز چهارشنبه در سائوپائولو تحت معاینات پزشکس قرار خواهد گرفت.

پزشک تیم فوتبال برزیل هم در این خصوص گفته است: ما باید ۲۴ ساعت منتظر بمانیم تا از ماهیت و شدت مصدومیت مطلع شویم.

«کاسمیرو» بازیکن تیم فوتبال منچستریونایتد هم در خصوص مصدومیت نیمار گفت: برای او همیشه مصدومیت‌ها وجود دارد و به محض اینکه پس از یک مصدومیت بهبود پیدا می‌کند و دوباره روی ریتم خود می‌افتد بلافاصله مصدوم می‌شود.