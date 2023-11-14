امیدواری پزشک برزیل از ریکاوری نیمار

به گزارش خبرنگار مهر، «نیمار جونیور» مهاجم تیم ملی برزیل و الهلال عربستان که در جریان دیدار تیمش مقابل اروگوئه در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مصدوم شده و رباط صلیبی پاره کرده بود تمرینات آمادگی خود را برای بازگشت به میادین از سر گرفته است.

این بازیکن زیر نظر پزشکان تمرینات خاص خود را انجام می‌دهد تا هرچه زودتر به ترکیب الهلال باز گردد. در همین خصوص «رودریگو لاسمار»، پزشک تیم ملی برزیل فاش کرد که این مهاجم پس از عمل جراحی که ماه گذشته انجام داد، به خوبی در حال ریکاوری است، اما هیچ انتظاری در مورد زمان بازگشت او به میادین وجود ندارد.

لازم به ذکر است که طبق ادعای رسانه‌های اسپانیایی زبان، پس از مصدومیت نیمار مدیران باشگاه الهلال از فیفا درخواست ۵ /‌‬۷ میلیون یورویی کردند. الهلال حریف تیم نساجی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است که دیدار رفت این دو تیم در تهران با برتری دو بر صفر الهلال به پایان رسید و نیمار جونیور اولین گل خود برای الهلال را در این بازی به ثمر رساند.