تجمع اعتراضی مردم بسطام در حمایت از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور بسطام ظهر چهارشنبه و در پی حملات موشکی رژیم غاصب اسرائیل به بیمارستان المعمدانی عزه که به شهادت صدها فلسطینی انجامید، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مردم بسطام که هفته گذشته نیز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده بودند یک بار دیگر به میدان آمدند تا بازهم همراهی خودشان را با مردم مظلوم فلسطین و مقاومت اسلامی، به رخ جهانیان بکشند.

مردم بسطام ضمن اعلام انزجار خود از حملات ددمنشانه اسرائیل، خواستار برخورد جامعه جهانی و شکستن سکوت مدعیان صلح جهانی و حقوق بشر شدند.

بسطامی ها در این تجمع که به مقابل مسجد جامع برگزار می‌شد، تمثال امامین انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی، پرچم‌های حزب الله و فلسطین و پلاکاردهای ضد استکباری را در دست داشتند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم بسطام در این تجمع ندای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا؛ فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است؛ آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو؛ خونی که در رگ ما است هدیه به رهبر ما است و تکبیر سر دادند.

ساعتی قبل در شاهرود نیز گردهمایی اعتراضی با موضوع محکومیت جنایت‌های اسرائیل غاصب برگزار شد.

قرار است در برخی نقاط استان سمنان مانند سمنان، دامغان، آرادان و… ساعت ۱۶ امروز گردهمایی بزرگ محکومیت جنایت ای رژیم صهیونیستی برگزار شود.