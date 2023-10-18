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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

در تجمع ضد صهیونیستی صورت گرفت؛

اعلام انزجار کرمانشاهیان از جنایت صورت گرفته علیه مردم غزه

اعلام انزجار کرمانشاهیان از جنایت صورت گرفته علیه مردم غزه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه با شرکت در تجمع ضد صهیونیستی، انزجار و خشم خود را علیه جنایت صورت گرفته در شهر غزه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کرمانشاه صبح چهارشنبه در پی جنایت صورت گرفته شب گذشته توسط رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستان در شهر غزه را محکوم و انزجار خود را از این رژیم کودک کش اعلام کرد.

شرکت کنندگان در تجمع ضد صهیونیستی خواستار توقف حملات به غزه و کشتار و جنایت علیه مردم فلسطین شدند و خواستار محاکمه سران این رژیم جعلی در محاکم بین المللی شدند.

همچنین شرکت کنندگان در این تجمع ضد اسرائیلی، دوگانگی رفتارهای نهادهای بین‌المللی را در مورد حقوق بشر مورد انتقاد و محکومیت قرار دادند.

اساتید، دانشجویان و اقشار مختلف مردم کرمانشاه با در دست داشتن دست نوشته‌هایی جنایت‌های اسرائیل را محکوم و با مردم فلسطین همدردی کردند.

کد مطلب 5915054

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