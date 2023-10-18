اعلام انزجار کرمانشاهیان از جنایت صورت گرفته علیه مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کرمانشاه صبح چهارشنبه در پی جنایت صورت گرفته شب گذشته توسط رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستان در شهر غزه را محکوم و انزجار خود را از این رژیم کودک کش اعلام کرد.

شرکت کنندگان در تجمع ضد صهیونیستی خواستار توقف حملات به غزه و کشتار و جنایت علیه مردم فلسطین شدند و خواستار محاکمه سران این رژیم جعلی در محاکم بین المللی شدند.

همچنین شرکت کنندگان در این تجمع ضد اسرائیلی، دوگانگی رفتارهای نهادهای بین‌المللی را در مورد حقوق بشر مورد انتقاد و محکومیت قرار دادند.

اساتید، دانشجویان و اقشار مختلف مردم کرمانشاه با در دست داشتن دست نوشته‌هایی جنایت‌های اسرائیل را محکوم و با مردم فلسطین همدردی کردند.