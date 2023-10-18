به گزارش خبرنگار مهر، تجمع پرشور و باشکوه دانش‌آموزان شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.

تشکل‌های دانش آموزی شیراز و دانش‌آموزان شرکت کننده در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم فلسطین و ایران و پلاکاردهایی حاوی شعارها و محتواهایی چون «همکلاسی فلسطینی»، «فلسطین را دریابید»، «حریفت منم»، «یار دبستانی من»، «مرگ بر رژیم کودک‌کش اسرائیل»، «بمباران غزه را متوقف کنید» از مجامع جهانی خواستار پایان دادن به جنایات اسرائیل شدند.

در پی نسل‌کشی جدید رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی و کشتار مردم بی‌گناه غزه و به ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی غزه امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان عزای عمومی اعلام شد و مردم به ویژه دانش‌آموزان به اعلام همبستگی با دانش آموزان و کودکان فلسطینی پرداختند.