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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

اعلام همبستگی دانش‌آموزان شیرازی با کودکان مظلوم غزه

اعلام همبستگی دانش‌آموزان شیرازی با کودکان مظلوم غزه

شیراز - دانش‌آموزان شیرازی یکدل و یکصدا با مردم مظلوم فلسطین به ویژه کودکان غزه اعلام همبستگی کرده و جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستانها را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع پرشور و باشکوه دانش‌آموزان شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.

تشکل‌های دانش آموزی شیراز و دانش‌آموزان شرکت کننده در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم فلسطین و ایران و پلاکاردهایی حاوی شعارها و محتواهایی چون «همکلاسی فلسطینی»، «فلسطین را دریابید»، «حریفت منم»، «یار دبستانی من»، «مرگ بر رژیم کودک‌کش اسرائیل»، «بمباران غزه را متوقف کنید» از مجامع جهانی خواستار پایان دادن به جنایات اسرائیل شدند.

در پی نسل‌کشی جدید رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی و کشتار مردم بی‌گناه غزه و به ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی غزه امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان عزای عمومی اعلام شد و مردم به ویژه دانش‌آموزان به اعلام همبستگی با دانش آموزان و کودکان فلسطینی پرداختند.

کد مطلب 5915064

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