به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین‌نژاد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که صبح امروز در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه موضوع اتمام طرح‌های نیمه تمام در استان از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دستگاه‌ها بحث مولد سازی املاک مازاد خود را جدی بگیرند، تا این پروژه‌ها در سریع‌ترین بازه زمانی به نتیجه برسد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۱ خراسان شمالی با مساعدت تمام دستگاه‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی جذب شد و این امر برای سال آینده باید با قوت بیشتر تداوم یابد.

وی در ادامه افزود: در بحث زیرساخت‌های مسکن ملی، اعتباری نزدیک به ۷۵ میلیارد تومان از سایر منابع جذب شد.

گفتنی است در این جلسه ۳۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای سطح خراسان شمالی جهت اجرای ۱۲ پروژه از طرح‌های عمرانی اولویت‌دار استان تصویب شد.