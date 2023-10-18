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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

درپی بمباران بیمارستان المعمدانی غزه؛

کوهپایه مشکی پوش شد

کوهپایه مشکی پوش شد

اصفهان - شهردار کوهپایه گفت: پرچم عزا در معابر و ساختمان‌های اداری و مسکونی شهر کوهپایه برای همدلی و همراهی با مردم غزه نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قربانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکوم کردن جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی، این حمله را ناشی از ضعف و زبونی رژیم غاصب صهینویستی دانست و اظهار داشت: درد جانسوز و غم جانکاه حمله تروریستی و وحشیانه به بیمارستان المعمدانی در غزه قهرمان و دلاور، وجدان بشریت را لرزاند و رذالت و توحش و درماندگی گرگ‌های صهیونیست را در برابر دفاع مقدس و مشروع فلسطین به نمایش گذاشت.

وی افزود: این کارزار بزرگ حق و باطل و اسلام و استکبار به فضل الهی نقطه عطفی در قیام و جهاد امت اسلام و پیشرفت محور مقاومت و شتاب به سوی قله‌های فتح و پیروزی بر غاصبان و مستکبران خواهد بود.

شهردار کوهپایه با بیان اینکه خون شهدای مظلوم این حادثه، عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی سرزمین‌شان از لوث وجود اشغالگران جزم‌تر خواهد کرد، تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری کوهپایه به نمایندگی از طرف شهروندان در راستای دفاع از مظلومیت مردم مقاوم غزه و همراه با دولت و مردم ایران که درشرایط عزای عمومی می‌باشند، اقدام به احتزاز پرچم‌های مشکی در سطح معابر شهر و برفراز ساختمان‌های اداری و مسکونی شهر کرده است.

کد مطلب 5915205

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