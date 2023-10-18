حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: بستر مناسب بصیرت‌افزایی برای شناخت دشمن در ابعاد مختلف باید فراهم شود و در واقع اطلاع‌رسانی دقیق و مستند به توده مردم شکل گیرد.

وی افزود: رسانه‌ها نقش اساسی در این مسئله دارند و نباید کوتاه آمد زیرا اگر مردم در بی‌اطلاعی و ناآگاهی به سر ببرند، مقداری با مشکل روبرو خواهیم شد و باید به آن دقت کافی داشت.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر تمرکز روی دو مسئله تشریح کرد: جنایات اسرائیل و محکومیت، محاکمه و فشار بر آنها اولین مسئله مورد تاکید است و موضوع دیگر تمرکز بر روی مسئله قدس است که نیروهای مجاهد راستین مقاومت فلسطین را تقویت کرد.

وی در خصوص وظایف مسلمانان گفت: تبیین بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی از وظایف مردم ایران است و نمی‌توانیم حرکت خودمحوری انجام دهیم و باید براساس سیاست در نظام جمهوری اسلامی در این راستا عمل کرد.

حجت الاسلام سالک بیان داشت: همه ملت‌های مسلمان منتظر هستند که یک دستوری صادر شود و البته اگر جمهوری اسلامی به طور نظامی پشت نیروی مقاومت قدس بایستند و مقاومت را در میدان نظامی انجام دهد نیازمند به دقت کافی است زیرا نباید بهانه دست بیگانه داد.

وی افزود: این به معنای این نیست که حمایت خود را انجام ندهیم و ما به اشکال مختلف در میدان حمایت بوده و خواهیم بود.