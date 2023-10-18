نسل کشی فلسطینیان باید متوقف شود/ نیاز به جبهه متحد علیه اسراییل

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - پیمان یزدانی: پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاوت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی، تنش ها در غرب آسیا افزایش یافته است. حماس علت انجام عملیات الاقصی علیه رژیم صهیونیستی را واکنش به هتک حرمت مکرر مسجد الاقصی در قدس اشغالی و همچنین تشدید جنایات رژیم اسراییل علیه فلسطینیان در کرانه باختری اعلام کرد.

در پی عملیات حماس، رژیم اسراییل اعلام وضعیت جنگی کرد و حملات کور به به غیر نظامیان در نوار غزه را در دستور کار خود قرار داد و شروع به نابودی زیرساخت های شهری و کشتار غیرنظامیان کرد. رژیم همچنین محاصره غزه را تشدید کرده و این شهر را که بیش از ۲ میلیون فلسطینی در آن زندگی می کنند، بدون آب، برق، سوخت و اینترنت رها کرده است.

رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود علیه مردم غزه، سه شنبه شب به بیمارستانی در غزه حمله کرد که با محکومیت جامعه جهانی از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، یادآور شد که امکانات پزشکی تحت حمایت قوانین بشردوستانه است و نمی توان آن را هدف قرار داد. در جریان حمله شب گذشته رژیم به بیمارستان عرب الاهلی بیش از ۵۰۰ نفر شهید و زخمی شدند.

در همین راستا، سلینا چاوانز، نماینده سابق مجلس ومعاون پارلمانی نخست وزیر کانادا جاستین ترودو با ارسال ویدیویی برای خبرگزاری مهر نظر خود و دخترش را در مورد کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط رژیم اسراییل با مخاطبین خبرگزاری مهر در میان گذاشت که متن کامل نظرات وی در اینجا آمده است.

وی گفت: امروز، مانند سایر مردم جهان، من تصاویری از جنایات مطلق را که از غزه بیرون آمده است را دیده ام. تنها امروز ۵۰۰ نفر در حمله به بیمارستانی در غزه کشته شدند. من فکر می‌کنم اتفاقی که افتاده این است که جهان غرب و نخست‌وزیر خودم در اینجا کانادا به اسراییل مجوز دفاع از خود را دادند، اما آنچه در حال حاضر می‌بینیم دفاع از خود نیست.

چاوانز با اشاره به نسل کشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و استانداردهای دوگانه حقوق بشرغربی گفت: ما شاهد نسل‌کشی هستیم. بنابراین من از دولت کانادا می‌خواهم که از همان استراتژی استفاده کند که زمان جنگ اوکراین علیه روسیه استفاده کرد و تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرد . از همه استراتژی‌ها و ابزارها برای انجام کارهایی که برای متوقف کردن اسراییل باید انجام دهد، استفاده کند. اسراییل باید نسل کشی را که هم اکنون در غزه در حال وقوع است، متوقف کند. من همچنین از اتحادیه آفریقا و اعضای CARICOM در دریای کارائیب می خواهم که همین کار را انجام دهند. ما به یک جبهه متحد نیاز داریم. ما نمی توانیم کنار بنشینیم و اجازه دهیم نسل کشی برای مردم فلسطین رخ دهد.

معاون پارلمانی سابق ترودو در بخشی دیگر از اظهاراتش، به خواندن نامه شجاعانه دخترش که برای مبارزان فلسطینی نوشته اشاره کرد و آن را خواند و متن آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. متن نامه دختر این سیاستمدار کانادایی به شرح زیر است:



«وقتی در مورد اسراییل و مقاومتی که فلسطین به راه انداخته می شنوید، به یاد بیاورید که به رغم تمامی اختلافات فلسطینی ها بر برای زندگی، عزت و آزادی می جنگند و علیه مدل آمریکایی استعمار شهرک نشینان، امپریالیسم، سرمایه داری و برتری سفیدپوستان مبارزه می کنند.»

«باید بدانیم که مبارزه برای فلسطین مبارزه ای است برای تحقق این مسئله که ایجاد جهان آزاد و عاری از استعمارامکان پذیر است، نسل کشی نباید پذیرفته شود، و مردم همیشه از آزادی امتناع و حق مقاومت برخوردار خواهند بود. بدون عدالت هرگز صلح برقرار نخواهد شد.»



وی در پایان خطاب به مبارزان فلسطینی مینویسد: سرزمین فلسطین را آزاد کنید.