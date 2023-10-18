به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان، رییس سازمان هواشناسی کشور ظهر امروز در کارگاه منطقه‌ای «تغییراقلیم-اثرات و سازگاری» در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهار داشت: در سناریوهای بدبینانه گرم شدن زمین یعنی افزایش ۴ درجه‌ای دما ممکن است برخی گونه‌های اکوسیستم‌های دریایی نظیر مرجان‌ها از بین بروند.

وی افزود: بخشی از آثار و پیامدهای دیدبانی شده تغییر اقلیم به اثرات منفی آن بر اکوسیستم‌های دریایی و خشکی بر می‌گیرد که اکنون شاهد وقوع آن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی و ادامه داد: تغییر اقلیم همچنین پیامدهای منفی در حوزه منابع آب، سلامت انسان‌ها، شهرنشینی و افزایش مهاجرت‌های انسانی دارد.

تاج بخش تصریح کرد: تغییر اقلیم یک امر بدیهی و مهم است و همه کشورها باید بر اساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی برای پیامدهای تغییر اقلیم برنامه ریزی کلان داشته باشند

وی ادامه داد: گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد که قاره اروپا بیشترین افزایش دما را در بین قاره‌ها داشته است. آسیا نیز در ۳۰ سال گذشته در رتبه دوم افزایش دما بوده است.

تاج بخش در ادامه با بیان اینکه از نظر تغییرات بارش نیز خاورمیانه و آسیا آسیب پذیر بوده اند، گفت: بارش‌های شدید که سال گذشته میلادی پاکستان را تحت تأثیر قرار داد و حدود ۲۲ استان کشور ما را نیز درگیر کرد می‌تواند از جمله پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه باشد.

وی ادامه داد: از نظر خشکسالی و افزایش خشکی نیز در خاورمیانه به ویژه ایران بیشترین خشکسالی را شاهد هستیم که با روند افزایش دما و افزایش بارش‌های حدی را در کشور همراه شده است.

وی در ادامه بر ضرورت سازگاری با تغییر اقلیم تاکید کرد و گفت: سمن‌ها و مردم یکی از اساسی‌ترین نقش‌ها را در هدایت جامعه به سمت توسعه پایدار در برابر این شرایط دارند.