به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، اظهار کرد: تلاش زیادی انجام می‌گیرد تا شعار «مدرسه قوی و ایران قوی» به صورت عملی در مدارس استان اجرایی شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق شعار آموزش و پرورش در سطح مدارس استان با نگاه به ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین، برنامه‌های مختلفی برای سال تحصیلی تدوین شده و در دست اجرا است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش استان و اهم مسائل و اقدامات انجام یافته، ارائه کرد و گفت: به لطف خدا و همت همکاران و دانش‌آموزان طرح شهید عجمیان با هدف مرمت و بهسازی مدارس در ۳۵۲ مدرسه استان اجرایی شده که نزدیک سه برابر تفاهمنامه مربوطه است.

صفری با اشاره به کمبود فضای آموزشی و نیاز مبرم به ساخت مدارس جدید به ویژه در سطح استان افزود: متأسفانه سرانه فضای آموزشی در برخی از شهرستان‌های استان به ویژه در مرکز استان بسیار پایین بوده و برای رفع این مشکل ساخت کلاس‌های درسی باید در اولویت و توجه همگانی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ساخت ۴۶ کلاس درس به همت بنیاد برکت در دست اجرا بوده و ۴۲ زمین چمن مصنوعی در استان نیز در حال تکمیل است به طوری که مدارس کانکسی و سنگی دارای دانش‌آموزان بالای ۱۰ نفر در استان برچیده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تقدیر از مؤسسان و عوامل مدارس غیردولتی بیان کرد: ۳۵ هزار دانش‌آموز استان در این مدارس مشغول به تحصیل هستند که موجب ایجاد حدود هشت هزار شغل در راستای تعلیم و تربیت در بخش خصوصی شده است.