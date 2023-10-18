جنایت بیمارستان المعمدانی چهره واقعی رژیم صهیونیستی را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که ظهر چهارشنبه منتشر شد، آمده است: رژیم کودک‌کش صهیونیست در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با حمله به بیمارستان المعمدانی غزه یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد.

در این بیانیه آمده است: مدیرکل، کارکنان، روحانیون، مداحان و شعرای آئینی، گروه‌های فعال فرهنگی و تبلیغی، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، انجمن‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی تبلیغی، مؤسسات و خانه‌های قرآنی و… با محکومیت این حمله وحشیانه اعلام کردند که این جنایت چهره واقعی رژیم و حامی شیطانش را نشان داد و ما همگان انزجار خود از این اقدامات شنیع اسرائیل و آمریکا و حمایت خود از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین را ابراز می‌داریم.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما همگان امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، همراه با اقشار مختلف مردم دارالارشاد اردبیل در تجمعی اعتراض‌آمیز در مصلی امام خمینی (ره) اردبیل با فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» خشم خود را نسبت به جنایات وحشیانه علیه مردم مظلوم، زنان و کودکان غزه اعلام کرده و از مجامع بین‌المللی خواستار اقدام سریع در اتمام این جنایات هستیم.