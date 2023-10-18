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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان:

نشست هیات‌های اندیشه‌ورز در استان سمنان برگزار می‌شود

نشست هیات‌های اندیشه‌ورز در استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان - دبیر ستاد انتخابات استان سمنان از برگزاری نشست هیات‌های اندیشه ورز استان خبر داد و گفت: ارتقای مشارکت مردم در انتخابات، هدف این نشست‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاعی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان سمنان و رؤسای هیأت‌های نظارت شهرستان‌های استان به میزبانی استانداری بیان کرد: اطلاع رسانی در خصوص هشت اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، از طرق مختلف در سطح استان انجام شد.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۳ جلسه ستاد انتخابات استان سمنان و سه جلسه به صورت مشترک با دفتر نظارت برگزار شده است، افزود: این نشست‌ها با هدف ارتقای هماهنگی برگزاری انتخابات برگزار شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان گفت: قانون خوانی در جلسات و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های استان در حال انجام است، با توجه به تغییر قانون انتخابات، بحث آموزش به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

شجاعی با بیان اینکه تحقق افزایش مشارکت با تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز و برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد یکی از سیاست‌های اصلی ستاد انتخابات استان است، افزود: ملاک ما در ستاد انتخابات استان مُر قانون و رعایت اصل بی طرفی است.

کد مطلب 5915362

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