حمله به «بیمارستان المعمدانی» وجدان بشریت را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون مداحان استان سمنان در پی بمباران بیمارستان المعمدانی غزه و جنایت دلخراش صهیونیست‌ها بیانیه‌ای را صادر کرد و در آن نوشت: درد جان سوز و غم جانکاه حمله تروریستی و وحشیانه به بیمارستان المعمدانی در غزه قهرمان و دلاور، وجدان بشریت را لرزاند و رذالت و توحش و درماندگی گرگ‌های صهیونیست را در برابر دفاع مقدس و مشروع فلسطین به نمایش گذاشت؛

در این بیانیه آمده است: این کارزار عظیم حق و باطل و اسلام و استکبار به فضل الهی نقطه عطفی در قیام و جهاد امت اسلام و پیشرفت محور مقاومت و شتاب به سوی قله‌های فتح و پیروزی بر غاصبان و مستکبران خواهد بود.

در بیانیه مذکور می‌خوانیم: کانون‌های مداحان و جامعه ستایشگران و پیشکسوتان و پیر غلامان سراسر استان شهیدپرور و ولایت مدار سمنان با تاسی به رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی و مراجع عظام دامت برکاتهم، ضمن ابراز همدردی با ملت شریف و مظلوم فلسطین و محور مقاومت و خانواده‌های شهدای غزه و مقاومت فلسطین و لبنان، آمادگی خود را برای هرگونه اقدام در برابر این ستم و جنایتِ کم‌نظیر اعلام و امت اسلامی و دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و آزاده جهان و علما و دانشگاهیان و نخبگان کشورهای اسلامی و همه ادیان و مذاهب و جهان را به اتخاذ موضعی انسانی و انقلابی و یک‌پارچه برای حمایت از فلسطین و مردم شجاع و مظلوم غزه و پایان دادن به غصب سرزمین اسلامی فلسطین فرا می‌خواند و به حامیان رژیم کودک کش اسرائیل مجامع بین‌المللی هشدار می‌دهد تا به قتل عام کودکان و زنان و بیماران و بی‌گناهان پایان دهند و به غاصبان سرزمین‌های اسلامی و پشتیبانان آنان اخطار می‌دهد که چنانچه از ستم و جنایت خود دست نشویند در طوفان قهر الهی و آتشفشان خشم امت اسلام و محور مقاومت نابود خواهند شد و بدانند روزگار سازش و تسلیم به پایان رسیده و عصر بیداری و جهاد و شهادت و پیروزی فرارسیده است.

در ادامه بیانیه آمده است: به همین مناسبت و برای اظهار خشم انقلابی و همبستگی با مصیبت زدگان دلاور فلسطین امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء هیئت مجمع الذاکران سیدالشهدا علیه السلام شهرستان شاهرود با همکاری پایگاه مقاومت بسیج امام باقر علیه السلام و امنا و خادمان مسجد سجادیه مراسم ابراز همدردی و تجلیل و یاد شهدای گرانقدر مقاومت با حضور قاریان شاعران و مداحان و ذاکران و روحانیت فداکار برگزار می‌کند.