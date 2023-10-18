جریمه ۶ میلیارد ریالی برای قاچاق شیرخشک در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ فقره پرونده در زمینه قاچاق شیر خشک در اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: مجموع ارزش مالی تخلف در این زمینه بیش از ۶ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از مجموع ۲۸ فقره پرونده، ۱۵ فقره پرونده در زابل، ۶ فقره پرونده در زاهدان ،۳ فقره پرونده در ایرانشهر، ۲ فقره پرونده در سراوان و دو فقره پرونده در نیکشهر تشکیل شده است.

محمودی بیان کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در شهرستان زابل با ۱۵ فقره پرونده و جریمه یک میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریالی بوده است.