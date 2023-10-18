به گزارش خبرنگار مهر، محسن قطبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: باور ما بر این است که اگر به ورزش توجه ویژه‌ای شود بیماری‌هایی چون فشار خون و دیابت به شدت کاهش خواهد یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی، نقشی اساسی و بنیادی، در زندگی روزمره هر انسان دارد که موجب سلامت، تندرستی و پویایی است، بیان کرد: توسعه ورزش، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: همزمان با هفته تربیت بدنی بیش از ۲۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان برگزار می‌شود که بخشی از آنان عمرانی و زیر ساختی است.

قطبی با بیان اینکه ۱۲ چمن مصنوعی در هفته تربیت بدنی افتتاح خواهد شد، گفت: این ۱۲ چمن، چمن مصنوعی روستاهای گرماب قاین، همت‌آباد، اردکول و پردان زیرکوه، حسن‌آباد، اسماعیل‌آباد، اسدآباد نهبندان از است.

وی ادامه داد: برای هر کدام از چمن‌ها دولت یک میلیارد تومان هزینه کرده است که البته مشارکت خیرین نیز در این بین کمک کار بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت دارای چمن مصنوعی خواهد بود، تصریح کرد: اکنون ۵۲ زمین چمن مصنوعی در حال آماده شدن است و مناقصه خرید ۲۰ مجموعه چمن مصنوعی در سطح استان نیز در حال برگزاری است.

قطبی افزود: همزمان با هفته تربیت بدنی ۱۱ همایش فرهنگی _ ورزشی در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه گلریزان ورزشی، جشنواره فرهنگی مادر و دختر و پدر و پسر، جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه جانبازان و معلولان، جشنواره بازی‌های بومی و محلی از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی است، گفت:

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اعلام اینکه تمامی اماکن ورزشی خراسان جنوبی در روز شنبه ۲۹ مهر ماه رایگان است، گفت: برپایی نمایشگاه توانمندی‌های ورزشی و همایش دوچرخه‌سواری را نیز در این هفته خواهیم داشت.

قطبی بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ پروژه ورزشی نیمه تمام در خراسان جنوبی داریم.