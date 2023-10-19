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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۷

کولیوند خبر داد؛

تهیه اقلام زیستی و امدادی برای مردم غزه

تهیه اقلام زیستی و امدادی برای مردم غزه

رییس جمعیت هلال احمر از تهیه اقلام زیستی و امدادی برای مردم غزه خبر داد و گفت: ان شاالله به‌زودی محموله از طریق کشتی ارسال خواهد شد.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ارسال محموله امدادی جهت کمک به مردم غزه اظهارداشت: این محموله قرار است از طریق دریا و با کشتی برای مردم مظلوم غزه ارسال شود و شامل اقلام زیستی، تغذیه‌ای و امدادی است و چادر امدادی و آب آشامیدنی را هم شامل می‌شود.

وی افزود: همچنین ژنراتورهای برق و زیر ساخت‌های لازم را نیازسنجی کرده‌ایم و یک کشتی کامل شامل این موارد ارسال می‌شود. البته هنوز مسیر باز نشده ولی ان شالله به زودی انجام خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: برای اعزام امدادگران هم فراخوان در هلال احمر انجام شده و تعداد بسیار زیادی شامل پزشک، پرستار و امدادگر و … ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 5915490

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