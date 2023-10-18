ساماندهی فضای بصری شهری رشد گردشگری را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادویسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: المان‌های شهری از جمله عناصر مهم در زیباسازی هر شهری است که با کمک هنر و استفاده از ویژگی‌های اشکال و حجم‌هایی گوناگون می‌توان مفاهیم خاصی را به مخاطب انتقال داد.

وی با اشاره به قدمت تاریخی شهر دیواندره افزود: دیواندره از شهرهای تاریخی و فرهنگی استان کردستان است که دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاصی در منطقه است و امروز ضروری است که برای تقویت این ظرفیت‌ها اقدامات در خور شأن برای شهروندان دیواندره‌ای انجام شود.

شهردار دیواندره با تاکید بر حفظ اصالت و هویت شهری در طراحی و ساخت آلمان‌ها عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها نیز نصب المان‌های متناسب با فرهنگ همان شهر است که این امر نقش به سزایی در ارتقای کیفیت بصری و زیباسازی شهری بازی می‌کند و ما در تلاش هستیم تا بتوانیم در ساخت المان‌های شهری از هویت بومی و محلی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت و توانایی هنرمندان بومی گفت: در راستای تکریم نقش و جایگاه معلمین گرانقدر المانی با همین موضوع و در میدان معلم فاز دوم شهرک اباتو نصب شده که اثری مانا و زیبا از «کاوه خداکرمی» یکی از اساتید برجسته گرافیست در کردستان است.

مراد ویسی با اشاره به جزئیات المان قلم بیان کرد: سازه این المان چهار بعدی رئال بوده و از متریال فایبرگلاس و فلزی ساخته شده و ۲.۶ متر عرض و هفت متر ارتفاع دارد که تمامی قسمت‌های آن نمادی از یک امر خاص است.

وی اضافه کرد: کبوتر نماد رهایی از تاریکی و از فرش به عرش رسیدن است که خود معرفت و یادگیری را به ذهن مخاطب و بیننده متبادر می‌کند.

شهردار دیواندره با تاکید بر توجه ویژه شهرداری دیواندره برای بهبود و ساماندهی فضای بصری و مبلمان شهری عنوان کرد: شهروندان دیواندره‌ای مستحق بهترین خدمات هستند و مجموعه عوامل مدیریت شهری تمام توان و تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان به کار گرفته است.

وی افزود: به زودی شاهد تغییراتی در خیابان اصلی شهر خواهیم بود که به زیبایی و اصالت این معبر قدیمی وزنی دو چندان خواهد بخشید.

شهردار دیواندره تصریح کرد: ساماندهی فضای بصری و توسعه فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی می‌تواند در رشد گردشگری شهر دیواندره نیز تأثیرگذار باشد و تحقق این مهم به اقتصاد شهری نیز کمک می‌کند.