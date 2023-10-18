بمباران بیمارستان «المعمدانی» در طول تاریخ بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شورای شهر اهواز و شهردار اهواز ظهر امروز چهارشنبه به منظور اعلام انزجار جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و محکومیت حمله وحشیانه اسرائیل به بیمارستان غزه در صحن شورا جمع شدند.

رئیس شورای شهر اهواز در این تجمع اظهار کرد: امروز جامعه جهانی و مسلمانان عالم با یک حادثه بسیار وحشتناک و غیرانسانی در منطقه جنگ زده، مظلوم و صدمه دیده غزه مواجه شده‌اند؛ خوزستان از قدیم و به دلایل مختلفی با فلسطینی‌های مظلوم قرابت‌ها و علایقی داشته و همیشه در کمک کردن، همراهی، هم صدایی و همگامی با مردم مظلوم فلسطین در کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران پیشرو بوده است.

سید محمدعلی پورموسوی گفت: شاید کسی به این مسئله توجه نکرده که اولین شهید ما از ایران در مناطق و اراضی فلسطین به دست دژخیمان صهیونیست یکی از فرزندان خوزستان عظیم شهید اثنی عشری بوده که در بمباران اردوگاه‌های فلسطین به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی ادامه داد: اکنون با یک حادثه عجیب روبه‌رو هستیم که در اندیشه هیچ انسان منصفی نمی‌گنجد و باورم این است در تاریخ هم مشابه این حادثه پیدا نمی‌کنیم که به عمد و با نیت خاص یک نقطه‌ای را که محل تجمع دردمندان، زخمی‌ها صدمه دیده‌ها و گرفتاران از بمباران‌های گذشته باشد، اکثر آنها زن و بچه باشند، آنگاه به‌گونه‌ای مورد هدف قرار گیرد که امکان زنده ماندن برای هیچکس متصور نباشد.

پورموسوی بیان کرد: شب گذشته برحسب اطلاعاتی که رسانه‌ها منتشر کردند اعلام شد یکی از مکان‌هایی که می‌توانید پناه بگیرید بیمارستان المعمدانی است، آن گاه همانجا به وسیله بمب‌هایی مورد هدف قرار گرفته تا به هیچ وجه کسی زنده نماند.

رئیس شورای شهر اهواز اضافه کرد: از این وضعیت در تاریخ کم داریم، حتی زمانی که کشت و کشتار در جنگ‌ها عادی بوده هم اینگونه نبوده است؛ همه عالم از این اتفاق شوکه شده‌اند اما از دیشب هیچ عکس‌العملی را ندیده‌ایم که این از آدم‌های عادی خیلی دور از دسترس است و مربوط به انسان‌هایی است که به موجودات دیگری تبدیل شده‌اند، واکنش انسانی، محبت، عشق و احساس ندارد و فقط همان رویه خون خواری که از حیوانات به آنها منتقل شده در آنها جا گرفته و اینگونه هستند.

وی بیان کرد: امروز اعضای شورای شهر و شهردار جمع شده‌ایم تا یک گام محکمی را به‌صورت جدی در ارتباط با این همدلی، همسویی و همگامی با ملت فلسطین برداریم زیرا ما مسلمان‌ها اعتقادمان این است که اگر جایی مورد هدف و صدمه قرار گرفت، آن را یک نماد کنیم، پرچم بسازیم و درفش کنیم؛ می‌خواهیم شهادت هزاران نفر از مردم مظلوم غزه را یک پرچم کنیم و در چشم جهانیان بنمایانیم و این اعتقاد و افتخار ما است که نسل‌های آینده به قدرت ما افتخار کنند.

پورموسوی افزود: هیچ مسلمانی از شهادت و مردن در راه حق باکی ندارد، ما به شهادت افتخار می‌کنیم و از اینکه در میدان‌های رزم با دشمنان اسلام و کفار در حرکت الهی اسلامی شهید تقدیم کنیم، باکی نداریم.

رئیس شورای شهر اهواز اظهار کرد: همچنین مقرر شده یک نقطه بارز و چشمگیر در اهواز به نام شهدای غزه و با قید شب حادثه شهادت مظلومان فلسطین در بیمارستان المعمدانی به عنوان شناسه قرار دهیم و آن را یک پرچم کنیم و به جهانیان نشان دهیم که مردم ایران نه تنها از شهادت نمی‌هراسند، گام‌هایشان سست نمی‌شود و حتی ضعفی در حرکت و همگامی با ملت فلسطین هم ایجاد نشده بلکه این شهادت‌ها را هم به رخ عالم می‌کشند و به آن افتخار می‌کنند.

پورموسوی گفت: مقرر شده روگذر غیر همسطح میدان جمهوری که در آینده نزدیک تکمیل و به مردم اهواز تقدیم خواهد شد، به نام شهدای غزه نامگذاری شود؛ از امروز هم نماد این شهادت در واحد فرهنگی شهرداری کار می‌شود تا در محل مذکور نصب بشود.