حمایت مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی مازندران از مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان مازندران در پی انجام عملیات «طوفان الاقصی» و پیروزی‌های جبهه مقاومت فلسطین بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: امروز غزه در آتش خشم و کینه دشمنان قسم خورده اسلام می سوزد، امروز کودکان، زنان و مردان غزه تاوان ایستادگی، عدالتخواهی و آزادیخواهی خود را پس می‌دهند و حکومت‌های ستمگری که به نام دفاع از دموکراسی به خود حق مداخله و تجاوز به هر کشوری را می‌دهند امروز چنین وقیحانه مردم غزه را به جرم دموکراسی به غیر انسانی‌ترین شیوه محاصره و زندانی کرده و شرم آورترین نسل کشی بشری را به نظاره نشسته‌اند.

امروز در فلسطین تقابل جبهه استکبار و اسلام به وضوح نمایان است. عرصه‌ای که در آن نبردی نابرابر بین ظلم و آزادی خواهی در جریان است. در یک سو رژیمی خودکامه و برخوردار از تمام توان اقتصادی، سیاسی و نظامی جبهه کفر که به هر گونه جنایتی دست می‌زند و در سوی دیگر ملتی مظلوم و مسلمان که فقط اسمش در خاطر هم مسلکانش باقی مانده و هیچ حرکت و جنبشی کارآمد از سوی مسلمین در حمایتش صورت نمی‌پذیرد. مستکبرین در باطلشان کاملاً متحد و در مقابل مسلمین در حقشان دچار اختلاف و تکثر است.

روزهای زیادی است که محاصره ظالمانه نوار غزه ادامه دارد و نه تنها هیچ فریادرسی از اقصی نقاط دنیا به یاری آنها برنخواسته که حتی همسایگان مسلمان، هم کیش و هم زبان آنان گلوگاه‌های ورودی کمک‌های انسانی را بر روی آن ملت بسته‌اند، و این سکوت باعث گردید تا رژیم دژخیم صهیونیستی زنان، کودکان و مردان غزه را به خاک و خون بکشاند.

اما، دشمن غاصب صهیونیستی بایستی بداند که هیچگاه ظلم ثابت نبوده و ظالم نتوانسته است دوام ابدی داشته باشد و سکوت و اهمال رسانه‌ها و مقامات جهان عرب نسبت به بحران و فاجعه انسانی در نوار غزه موجب گسترش موج اعتراضات ملل آزاده جهان به رفتارهای ضد بشری و غیرقانونی این رژیم در ابعاد جهانی می‌شود.

مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان مازندران امروز در کنار ملت سلحشور ایران همچون گذشته فریاد نفرت از ستمگران و سازش کاران را سر داده و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین، به ویژه مردم غزه اعلام می‌کنیم.