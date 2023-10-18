خباثت رژیم صهیونسیتی برای تمام مردم دنیا آشکار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه کنگره ملی بزرگداشت ۲۵۳۲ شهید دیار سلسلة الذهب نیشابور بزرگ اظهار کرد: امروز کل مردم جهان به آن پی برده اند که رواق پیروزی جمهوری اسلامی ایران در دنیا برپا شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: پیروان حضرت امیر المومنین (ع) دائماً دعا می‌کنند تا تمام اموال و جان خود را در راه خدا به کار بگیرند.

وی ابراز کرد: تمام مردم دنیا حلاوت جمهوری اسلامی ایران را خواهند چشید و خبیثان آمریکایی بارها اعلام کرده اند هیچ پیروزی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نداشته اند و این مهم یعنی وعده خدا حق است.

فدوی با اشاره به کلام خداوند در قرآن کریم مبنی بر حق و باطل بیان کرد: اکنون از جبهه حق یعنی انقلاب سلامی پاسداری می‌کنیم و می‌دانیم خداوند وعده داده است که جبهه حق اسلام همیشه پیروز است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران خداوند به وعده حق خود عمل کرده است و پیروزی‌های روز افزون این کشور را در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم و اذن شیطان هیچگاه پیروز نخواهد بود.

وی عنوان کرد: همه دنیا بدانند که حزب شیطان شکست خواهد خورد و رزمندگان فلسطین که در عملیات شنبه حماسه بزرگی آفریدند پیروز خواهند بود.

فدوی یادآور شد: ارتشی که اسرائیل به آن می بالد اصلاً وجود ندارد و وعده حق خدا همیشه پیروز است و شهدا در این پیروزی‌ها نقش آفرینی مهمی دارند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: هر روز دشمنان ما اعتراف می‌کنند که ایران منشأ تمام توانمندی‌ها است

صدای عالم از جنایت‌های بزرگ صهیونیست‌ها به صدا درآمده است

وی ادامه داد: در روزهای حساسی به سر می بریم به گونه‌ای که صهیونیست‌ها وادار به جنایت‌های بزرگ و غیرانسانی شده اند که امروز صدای عالم از این جنایت بزرگ به صدا درآمده است.

فدوی افزود: نیشابور افتخار خراسان است و برای درک ۲۵۳۲ شهید شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه باید به مادران آنها رجوع کنیم و این تعداد شهید در دهه ۶۰ باعث افتخار و عزت جمهوری اسلامی ایران است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار یادواره شهدا در کشور طی سال برپا است و برخی استان‌ها بیش از ۳ هزار برنامه یادواره شهدا در سال برگزار می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما راه شهدا را پیش خواهیم برد و یاد شهدا همچنان زنده است و اعتقاد داریم که شهدا می‌توانند عزمت بیافرینند.

فدوی خاطرنشان کرد: تمام شیاطین عالم در حال برنامه ریزی برای ضربه به جمهوری اسلامی ایران هستند و به دلیل پای کار بودن امت اسلامی همیشه شکست خورده اند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب ابراز کرد: چندین ماه تلاش کرده بودند تا در سالگرد اغتشاشات دوباره کشور را به آشوب بکشند اما با هوشیاری مردم و مجموعه‌های امنیتی این برنامه ریزی به شکست منجر شد.

وی تصریح کرد: حقارتی که جمهوری اسلامی برای دشمنان خود بوجود آورده است همچنان بر کارنامه آنان برقرار است و سپاه پاسداران انقلاب حتی ۲۴ ساعت را در جهت پیشرفت خود از دست نداده است.

وی گفت: دشمنان نظام بدانند امکانات نظامی امروز ما با فردای ما متفاوت است و تلاش می‌کنیم توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف بالا ببریم.