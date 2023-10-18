انتظار فلسطین از کشورهای اسلامی قطع تمامی روابط با اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی عصر چهارشنبه در اجتماع عظیم مردم قم در حمایت از فلسطین که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد گفت: شهر مقدس قم پایگاه انقلاب اسلامی است و مردم قم امروز با تشکیل این اجتماع عظیم، همبستگی خود با ملت فلسطین ابراز داشتند و مشت محکمی بر دهان استکبار و ظالمان زدند.

امام جمعه قم افزود: ملت‌های اسلامی و آزادی خواهان دنیا با حضور در راهپیمایی‌ها و تجمعات حمایت از فلسطین، پیام روشنی را به دنیا مخابره کردند که برای دفاع از مردم فلسطین در صحنه حضور دارند و آماده هستند.

آیت الله اعزافی، فلسطین را نماد تقابل تمدن اسلامی و غربی برشمرد و گفت: مسئله فلسطین مسئله همه عالم و امت اسلام است و اگر سنگر فلسطین و لبنان فرو بریزد دشمنان به عالم اسلام حمله خواهند کرد و به همین دلیل حوادث این کشورها برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز در یک نقطه راهبردی و استراتژیک قرار داریم افزود: نباید از مسیر عقبگرد داشت که در این صورت شکست حتمی است و باید استوار و مقاوم راه پیش رو را ادامه داد که در این صورت پیروزی از آن اسلام خواهد بود.

وی افزود: صحنه فلسطین آوردگاه اسلام و استکبار است و جوانان مجاهد امروز باید به این موضوع توجه داشته باشند.

آیت الله اعرافی افزود: ۷۵ سال از اشغال فلسطین می‌گذرد و قبل از انقلاب اسلامی هر جنگی که بین مسلمانان و رژیم اشغالگر قدس صورت گرفته، منجر به شکست شده است اما با پیروزی انقلاب اسلامی با گفتمان مقاومت، حماس و حزب الله و جهاد اسلامی شکل گرفتند و در این سال‌ها صهیونیست‌ها با سد نیروهای جبهه مقاومت برخورد کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه، طوفان الاقصی را فصل جدیدی در تاریخ مبارزه با اسرائیل برشمرد و گفت: امام راحل ۶۰ سال قبل در همین قم اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا منفورترین فرد نزد امت اسلام است و تمام گرفتاری مسلمین از آمریکا است و امروز نیز رئیس جمهور نادان آمریکا در برابر اسلام ایستاده است.

وی اضافه کرد: رژیم اشغالگر قدس در طول تاریخ با حمایت آمریکا و غرب خشونت عریانی را علیه فلسطینی روا داشته و امروز می‌بینیم که بیمارستان را بر سر مجروحان خراب می‌کند که جبهه مقاومت از این خشونت‌ها نخواهد ترسید.

امام جمعه قم افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب راه حل مسأله فلسطین بازگشت آوارگان به سرزمین‌های اشغالی و دادن حق رأی به آنان است.

وی تصریح کرد: امروز جهان اسلام باید با مردم فلسطین همدلی و همبستگی داشته باشند و همانند ید واحد در برابر دشمن صهیونیستی ایستادگی کنند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه عالم اسلام با به وحدت فرا می‌خوانیم افزود: دولت‌های کشورهای اسلامی باید ندای مردم مسلمان را بشنوند و همه باید پای کار فلسطین باشند و دست از عادی سازی روابط با این رژیم اشغالگر بر دارند و از جبهه مقاومت حمایت کنند.

وی ادامه داد: انتظار فلسطین از کشورهای اسلامی آن است که تمامی روابط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم اشغالگر قدس قطع کنند و سفارتخانه‌های اسرائیل را به فلسطین دهند و مسیر سازش را کنار بگذارند چرا که امت اسلام دیگر همراهی با صهیونیست‌ها با نمی‌پذیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه پرونده مجامع بین المللی در قضیه فلسطین سیاه است افزود: آنان باید از مسیر گذشته خود بازگردند و حقوق مردم فلسطین را مطالبه کنند.