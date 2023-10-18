اظهارات بنی گانتز درباره موعد آتش بس با غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بنی گانتز» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در جریان مراسم دفن یکی از مقامات محلی اسرائیلی گفت که جنگ در جنوب و شمال این کشور در صورت لزوم، می‌تواند ماه‌ها طول بکشد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت روز چهارشنبه گزارش داد که رهبر حزب معارض «اردوگاه ملی» در کنست در جریان مراسم دفن یکی از سران شورای منطقه‌ای شهرک اشغالی «شعار هانگفت» که در عملیات غافلگیرانه حماس (طوفان الاقصی) کشته شده بود، افزود: اسرائیل در شرایط جنگی است و این درگیری در شمال و یا جنوب ممکن است زمان‌بر باشد.

بنی گانتز اذعان کرد که بازسازی ساختمان‌ها و خرابی‌های ناشی از حملات موشکی نیروهای فلسطینی، به زمان مدیدی نیاز دارد.

وی مدعی شد که هنوز برای طرح پیروزی زود است، زیرا این امر، نخست نیازمند بازسازی ویرانه‌ها ناشی از حملات فلسطینیان است.

نیروهای مقاومت فلسطین در باریکه غزه شنبه ۱۵ مهر (۷ اکتبر ۲۰۲۳) در واکنش به جنایات مستمر رژیم اشغالگر از جمله کشتار فلسطینیان، هتک حرمت مسجدالاقصی، تعدی به محافظان آن، یورش شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست، با اجرای عملیاتی با عنوان «طوفان الاقصی» مواضع و پایگاه‌های رژیم اشغالگر قدس را با ده‌ها موشک هدف قرار دادند.

در جریان این عملیات، بنا بر اعلام رژیم صهیونیستی ۱۴۰۰ اسرائیلی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند. رسانه‌های اسرائیلی نیز اذعان کردند که این رژیم در طول تاریخش شکستی در این سطح را به خود ندیده بود.

رژیم صهیونیستی به دنبال این شکست نظامی، از روز عملیات طوفان الاقصی تا کنون به حملات مداوم و جنایتکارانه‌اش از جمله بمباران مستمر مناطق مسکونی، کشتار غیر نظامیان، زنان و کودکان، اجرای سیاست جنایت جنگی مجازات دسته جمعی همچون قطع آب و برق فلسطینیان غزه، بمباران بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها مشغول است.

این رژیم علاوه بر این به استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های حاوی فسفر سفید در بمباران نوار غزه روی آورده است.