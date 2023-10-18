به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شبکه تلویزیونی ۱۳ عبری با پخش یک گزارش امنیتی فاش کرد که با گذشت ۱۲ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی، همچنان دهها نظامی حماس در جریان عملیات نفوذ در شهرکهای اشغالی حضور دارند.
این گزارش امنیتی میافزاید: ارزیابیهای اولیه سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی تل آویو حاکیست: کماکان دهها تن از نظامیان حماس با حضور در شهرکهای مجاور نوار غزه مشغول عملیات جاسوسی و اطلاعاتی هستند.
طبق برآورد سرویسهای امنیتی این رژیم، دستکم ۲۰ نظامی جنبش حماس کماکان در شهرکهای مجاور نوار غزه مشغول عملیات پایش اطلاعاتی و شناسایی هستند.
نیروهای مقاومت فلسطین در باریکه غزه شنبه ۱۵ مهر (۷ اکتبر ۲۰۲۳) در واکنش به جنایات مستمر رژیم اشغالگر از جمله کشتار فلسطینیان، هتک حرمت مسجدالاقصی، تعدی به محافظان آن، یورش شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست، با اجرای عملیاتی با عنوان «طوفان الاقصی» مواضع و پایگاههای رژیم اشغالگر قدس را با دهها موشک هدف قرار دادند.
در جریان این عملیات، بنا بر اعلام رژیم صهیونیستی ۱۴۰۰ اسرائیلی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند. رسانههای اسرائیلی نیز اذعان کردند که این رژیم در طول تاریخش شکستی در این سطح را به خود ندیده بود.
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