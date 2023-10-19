نتیجه آزمایش خون برای سرطان تخمدان ۹۱ درصد دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، از آنجا که در حال حاضر هیچ آزمایش غربالگری قابل اعتماد برای سرطان تخمدان وجود ندارد، تقریباً همه موارد در مرحله پیشرفته تشخیص داده میشوند و نرخ زنده ماندن یک زن را کاهش میدهند.
محققان دانشکده پزشکی کِک از دانشگاه کالیفرنیا آزمایش خون جدیدی را برای تشخیص سرطان تخمدان در مراحل اولیه انجام دادهاند.
طبق گزارشها، این آزمایش میتواند بین تودههای لگن سرطانی و خوش خیم با دقت ۹۱ ٪ تمایز قائل شود.
سرطان تخمدان سروز درجه بالا شایعترین نوع سرطان تخمدان است که حدود ۷۵ ٪ از کل موارد را تشکیل میدهد.
اگر این سرطان در مرحله اولیه تشخیص داده شود، میزان بقا ۱۰ ساله برای سرطان تخمدان سروز درجه بالا حدود ۵۵ ٪ است.
با این حال، تقریباً تمام موارد این نوع سرطان تخمدان در یک مرحله پیشرفته تشخیص داده میشود که میزان بقا ۱۰ ساله را به ۱۵ ٪ کاهش میدهد. دلیل این امر این است که در حال حاضر هیچ آزمایش غربالگری قابل اعتمادی برای سرطان تخمدان در دسترس نیست.
سرطان تخمدان در تخمدانها، لولههای فالوپ یا صفاقی آغاز میشود که همه آنها بخشی از سیستم تولیدمثل زنان هستند.
علائم اولیه سرطان تخمدان مانند نفخ، درد شکم و ادرار مکرر بسیار شبیه به انواع علائمی است که زن در طول چرخه قاعدگی، عفونت ادراری یا سندرم روده تحریک پذیر دارد.
به همین دلیل، سرطان تخمدان معمولاً تشخیص داده نمیشود تا زمانی که علائم بدتر شوند.
