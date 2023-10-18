رویداد «اربعین حسینی» زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی است

محمد شهباز گهروئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اربعین را یکی از رویدادها و اتفاقات مهم تمدنی شیعه دانست و اظهار کرد: رویداد عظیم اربعین یکی از اتفاقاتی است که در تسریع تحقق رسیدن به تمدن نوین اسلامی ما را یاری خواهد کرد.

وی با تاکید بر نقش اساسی هنر برای نمایش زوایای مختلف و پنهان رویداد عظیم اربعین حسینی، عنوان کرد: مسئله اربعین تنها یک پیاده روی و حرکت ظاهری نیست، معارف و موضوعات مختلفی در حوزه معرفتی و بصیرتی در این مسیر رخ می‌دهد که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.

شهباز گهروئی «هنر» را بالاترین و بهترین ابراز برای انتقال مفاهیم مختلف دانست و افزود: این اتفاق بی نظیر باید با بهره‌گیری از هنر به مخاطبان عرضه شود تا اثرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشد.

وی تصریح کرد: پرداختن به رویداد عظیم اربعین حسینی به عنوان مهمترین اتفاق در مسیر تمدن سازی حائز اهمیت است و به همین دلیل نیازمند تولید آثار فاخر در این زمینه هستیم.

شهباز گهروئی افزود: همه افراد، شهرها و کشورها باید نسبت خود را با این رویداد عظیم تعریف کنند، نزدیکی مرزی و تبادلات فرهنگی میان مردم عراق و خوزستان سبب ایجاد ویژگی‌های مشترک بسیاری شده که می‌توان از میان آنها به برپایی مواکب در مسیر پیاده‌روی زائران اباعبدالله الحسین (ع) اشاره کرد.

رئیس حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: خوزستانی‌ها با تأسی از مردم عراق سال‌هاست که در کمیت و کیفیت بالایی به برپایی مواکب در مسیر اربعین اقدام می‌کنند.

شهباز گهروئی با اشاره به اهداف ایجاد سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها، گفت: این سوگواره خوزستان را به عنوان پایتخت موکب‌ها در نظر گرفت و اصطلاحأ نشانه گذاری بر مسئله مواکب برای خوزستان ایجاد کرد.

وی گفت: به دلیل پایبندی خوزستانی‌ها به برپایی مواکب می‌طلبید که چنین رویدادی برای آن ایجاد شود تا با استفاده از آن مواکب را که نماد هویتی اربعین هستند به نماد هویتی خوزستان تبدیل کنیم.

شهباز گهروئی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه گریبانگیر سوگواره‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهاست، بحث کیفیت آثار ارسالی است، به طور معمول مشارکت هنرمندان در ارسال آثار سطح خوبی دارد اما یا آثار رسیده کیفیت مناسبی ندارد و مضمون و هدف تعیین شده در تعداد کمی از آثار دیده می‌شود در اینجا نقش کارگاه‌های آموزشی در بهبود کیفیت آثار عیان خواهد شد.

شهباز عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی به هنرمندان برای انتخاب دقیق موضوعات کمک می‌کند تا مضامینی را که می‌خواهند به آن بپردازند مشخص کنند.

وی بیان کرد: همانطور که سوگواره امسال نسبت به سال گذشته از نظر کیفیت، کمیت، زمان بندی، تمدید مهلت ارسال آثار، فراخوان و سایر مراحل با فراغ بالی پیش می‌رود به طور حتم در سال‌های آینده نیز این سوگواره با کیفیت بسیار بالاتری پیش خواهد رفت.