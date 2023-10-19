محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیماری MIH یا نقایص مینایی مولر- ثنایا به عنوان اپیدمی خاموش سلامت دهان و دندان در کودکان اظهار کرد: اکثر والدین از عوارض این ضایعه و زود از دست دادن دندان‌ها به علت نقایص مینایی، مطلع نیستند.

وی تصریح کرد: نظام ثبت و مراقبت از نقایص مولر – ثنایا در استان اردبیل توسط دندان‌پزشکان شاغل در مراکز جامع سلامت به طور فعال در مدارس ابتدایی استان شروع شده و تا آخر آبان ماه ادامه دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: عدم تشخیص زودرس این دندان‌ها منجر به پوسیدگی سریع دندان‌های مبتلا در سال‌های اولیه رویش و در نتیجه زود از دست دادن آنها می‌شود.

جعفرزاده افزود: نقایص مینایی مولر - ثنایا بیشتر دندان‌های پیشین دائمی و اولین آسیای بزرگ دائمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: علت اصلی چنین ضایعاتی شناخته شده نیست ولی روش‌های درمانی مؤثری برای آنها وجود دارد.

جعفرزاده با اشاره به ارائه خدمات ویژه به این کودکان اضافه کرد: خدمات ویژه این کودکان در مراکز خدمات جامع سلامت حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و همچنین در مرکز ثبت و مراقبت از MIH در دانشکده دندانپزشکی اردبیل برای کودکان روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به طور رایگان ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: نظام ثبت و مراقبت از MIH با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه، دانشکده دندانپزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل برای اولین بار در سطح کشور و به طور سازماندهی شده در سطح مدارس استان برای دانش‌آموزان سال اول و دوم ابتدایی در جریان است.

جعفرزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: پویش استانی MIH در سطح استان با تراکت «آیا من دندان گچی دارم» برای آگاه‌سازی جامعه و اطلاع‌رسانی مؤثر در جریان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در هفته اول شروع برنامه در ۲ شبکه بهداشت و درمان استان شامل شهرستان‌های نمین و کوثر، کلیه کودکان مبتلا بر اساس میزان برآورد اولیه شناسایی شده و فرآیند درمانی آنها کلید خورده است.