رضا قاسمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد، ما از چند ماه پیش مراحل انتخابات را در استان آغاز کردیم به طوری که در خردادماه شامل استعفای مدیران و در مردادماه نیز به مدت یک هفته پیش‌ثبت‌نام داوطلبان را انجام دادیم.

وی تصریح کرد: در مرحله پیش‌ثبت‌نام در ۶ شاخص استعلام از مراجع مرتبط انجام شد تا مغایرت اسناد سجلی، تحصیلی، نظام وظیفه و سایر مدارک را که داوطلبان بارگذاری کرده بودند، شاهد نباشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: از ۲۷ شهریور تا دوم مهرماه زمان ثبت اعتراض و رسیدگی به این اعتراضات بود که امروز مهلت رسیدگی به اعتراض‌ها به پایان رسید و ما بیشترین تأخیر و تعلل را در بررسی مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم شاهد بودیم.

قاسمیان افزود: ۸۹۴ نفر در استان اردبیل برای انتخابات مجلس دوازدهم پیش ثبت‌نام کرده بودند که این تعداد نسبت به دوره قبل رشد ۳.۵ برابری را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸۱۸ نفر آقا و ۷۶ نفر خانم بودند که مدارک تحصیلی آنها نیز عمدتاً فوق لیسانس و دکترا بوده است.

قاسمیان اضافه کرد: از این تعداد مدارک ۵۴۵ داوطلب در ۶ مرجع استعلام بدون مغایرت به ثبت رسید تا این داوطلبان کد رهگیری خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: ۳۴۹ نفر در برخی از مراجع استعلام با نقص مدارک و مستندات روبه‌رو بودند که تاکنون بخش عظیمی از این نواقصات رفع و نتایج نهایی به خود داوطلبان اعلام شده است.

قاسمیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: از فردا ۲۷ مهرماه تا سوم آبان ماه ثبت‌نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و داوطلبان باید با ورود به سامانه مورد نظر ثبت‌نام خود را قطعی کنند.

وی تصریح کرد: ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان از ۱۴ آبان ماه شروع می‌شود و همزمانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در ۱۱ اسفندماه شاهد خواهیم بود.

قاسمیان گفت: ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان تنها در فرمانداری مرکز استان انجام خواهد شد و مراحل تأیید نهایی داوطلبان نیز تا بهمن ماه انجام خواهد شد.

وی افزود: تشکیل هیأت‌های اجرایی از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه در همه شهرستان‌ها و ۳۱ بخش استان انجام شد تا شاهد تشکیل هیأت‌های اجرایی با حضور معتمدان محلی و سه نماینده فرماندار، مرجع دادگستری و ثبت احوال باشیم.

قاسمیان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان اردبیل ۲۴۸ نفر به عنوان هیأت اصلی اجرایی انتخابات مشخص شده و ۹۳ نفر نیز در جایگاه نماینده فرمانداری، دادگستری و ثبت احوال حاضر می‌شوند که در مجموع ۳۴۱ نفر در هیأت اجرایی استان مسئولیت خطیر انتخابات را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: در این مرحله آموزش توجیهی عوامل اجرایی انتخابات انجام شده و مراحل مختلف آمادگی برای برگزاری انتخابات را شاهد هستیم.

از زمانبندی انتخابات عقب نیستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: در مرحله ثبت‌نام قطعی و نهایی باید داوطلبان با دقت مراحل ثبت‌نام را انجام داده و در آخر تأیید نهایی را بزنند چرا که اگر تأیید نهایی به ثبت برسد، دیگر امکان ویرایش وجود نخواهد داشت.

قاسمیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: ثبت‌نام داوطلبان از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر نیست و باید با رایانه شخصی انجام شده و باید مدارک به صورت کامل بارگذاری شود.

وی تصریح کرد: ۲ موضوع در این مرحله باید مورد توجه داوطلبان باشد که اولی ارائه تأییدیه مدارک مرتبط با سوابق اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضائی داوطلبان به مدت پنج سال است که با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی این مدارک از طریق داوطلبان در سامانه ثبت خواهد شد.

قاسمیان گفت: برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نیز قرار است داوطلبان حساب غیرتجاری خود را با اخذ گواهی از بانک و اعلام نماینده مالی و یا حسابدار بارگذاری کنند تا شفافیت مالی داوطلبان را نیز در ایام انتخابات و هزینه‌کرد مرتبط شاهد باشیم.

وی افزود: در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز قرار است از طریق صدا و سیما سیگنال‌های مشخص برای حوزه‌های انتخابی تعریف شود تا داوطلبان تبلیغات خود را از طریق رسانه‌های استانی انجام دهند.

قاسمیان چهار راهبرد اصلی انتخابات پیش رو را حفظ امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مردم اعلام کرد و ادامه داد: ما امنیت انتخابات و یک‌هزار و ۵۳۰ صندوق انتخابات مجلس را در ۱۱ اسفند بر عهده گرفتیم تا در بهترین شکل انتخابات برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار امنیت، سلامت انتخابات نیز بسیار مهم است و ما سعی خواهیم کرد تا آرای مردم را که حق‌الناس است، به خوبی صیانت کرده و با تخلفات احتمالی برخورد کنیم.

قاسمیان رقابت شایسته و جلب مشارکت مردم را از ارکان انتخابات پیش رو اعلام کرد و گفت: مشارکت آگاهانه مردم و اعتماد آنها به نظام زمینه خنثی کردن تبلیغات منفی دشمن را فراهم کرده و بار دیگر کارآمدی نظام و گردش نخبگان را به اثبات می‌رساند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل افزود: داوطلبان باید با ارائه توانمندی‌های خود زمینه جلب مشارکت مردم را فراهم کنند تا استان اردبیل که در انتخابات گذشته ۹ درصد بیشتر از میانگین کشوری مشارکت داشت، این بار نیز در عرصه انتخابات افتخارآفرینی کند.