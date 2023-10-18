تمام کلاس های درس در اردبیل معلم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: جنایتی که امروز رژیم کودک‌کش اسرائیل انجام می‌دهد، از جنس نابخردی و استیصال است و قطعاً خداوند متعال انتقام خون‌های پاک ریخته شده و مظلوم را از ظالمان خواهد گرفت.

وی به موضوع جهاد تبیین و روشنگری در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: باید مسیر پیشرفت را امیدوارانه تبیین کنیم تا در عرصه تعلیم و تربیت بهترین بستر و شرایط تربیت نسل آینده فراهم آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش در سطح استان اشاره کرد و افزود: در تابستان با تلاشی مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق سعی کردیم تا تجهیزات و امکانات مناسب مدارس تهیه شده و در کنار آن کلاس‌های آموزشی معلمان و ساماندهی فضاهای آموزشی، نیروی انسانی و سایر نیازمندی‌ها را انجام دادیم.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با شروع سال تحصیلی معلمان و دانش‌آموزان سر کلاس‌ها حاضر شده و توزیع کتب درسی و صدور ابلاغ معلمان تا ۹۵ درصد انجام شده و تنها تعداد محدودی از این شرایط بهره‌مند نشدند که سعی می‌کنیم تا آخر مهرماه شرایط مطلوبی را برای تحصیل دانش‌آموزان و حضور معلمان مهیا کنیم.

وی از افزایش پنج هزار متر مربعی فضای آموزشی در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: به زودی مجموعه ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی در استان افتتاح خواهد شد تا دانش‌آموزان و معلمان از این فضا استفاده کنند.

صفری بیان کرد: در هفته پیوند اولیا و مربیان قرار گرفتیم به طوری که در این هفته با همراهی و مشارکت والدین دانش‌آموزان انتخابات برگزار و نماینده اولیا مشخص شده تا همکاری نزدیک والدین دانش‌آموزان را با مدارس شاهد باشیم.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بحث واگذاری زمین آموزشی برای مدارس غیردولتی نیز با همکاری نواحی یک و ۲ و سایر مناطق استان تلاش بر این است تا زمین به میزان مورد نیاز تأمین شود.

صفری تصریح کرد: در ۷۰ محله محروم استان مدارس دایر شده از امکانات مناسب بهره‌مند شده تا عدالت آموزشی و تربیتی را در سطح استان شاهد باشیم.

وی گفت: دانش‌آموزان مناطق محروم با حضور در کلاس‌های تقویتی خود را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده خواهند کرد که برگزاری این کلاس‌ها به صورت متمرکز و در مناطق محروم در رشته‌های مختلف انجام خواهد شد.

صفری از صدور اسناد مالکیت برای واحدهای آموزشی با تلاش و پیگیری مدیران مدارس خبر داد و افزود: در بحث مولدسازی و تجاری‌سازی واحدهای آموزشی نیز شناسایی و اقدامات فنی و تخصصی انجام شده تا در این فرآیند بتوانیم اهداف مورد نظر را تحقق ببخشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در کنار تقویت مدارس دولتی، مدارس انتفاعی و غیردولتی را نیز کمک کنیم تا مؤسسان آن بتوانند فعالیت مناسبی را در توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی مهیا کنند.