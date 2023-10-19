بهداشت باروری در بانوان از کودکی تا سالمندی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلامت زنان نقشی بسیار مهم در سلامت جامعه و سلامت نسل‌های آینده دارد. از این رو، ۲۴ تا ۳۰ مهر هفته ملی سلامت بانوان نامگذاری شده است.

هاله ملکی مدیر کلینیک سلامت جنسی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا گفت: انسان با غرایز مختلفی که برای بقا ضروری است، زاده می‌شود. توجه به هر یک از این غرایز در زمان مناسب و با روش صحیح می‌تواند باعث ارتقا کیفیت زندگی و خودشکوفایی فرد شود. در هر یک از دوره‌های سنی نوع نیازهای بشر تغییر می‌کند. از این رو، برای بهبود، رشد و ارتقا شرایط فردی، اجتماعی و فرهنگی باید برنامه‌ریزی‌های لازم، متناسب با هر مقاطع سنی مختلف، انجام شود.

وی افزود: رشد «فرد» به عنوان سنگ بنای نهاد خانواده و جامعه، باعث رشد جامعه می‌شود و مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی فرد می‌تواند تهدیدی برای سلامت خانواده و زندگی مشترک باشد.

ملکی توضیح داد: در این میان، توجه ویژه به رشد و ارتقای زنان به عنوان مادران بالقوه نقشی تعیین‌کننده در بهبود شاخص‌های سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دارد. مطالعات نشان می‌دهند نبودِ اطلاعات درست و مهارت‌های لازم در مورد فرایندهای طبیعی زندگی جنسی و باروری می‌تواند به مشکلات بسیار جدی منجر شود.

وی گفت: در واقع، مادران نخستین مربیان و معلمان کودکان‌اند، پس خود باید دانش کافی، نگرش سالم و توانایی لازم در زمینه بهداشت باروری و جنسی داشته باشند تا بتوانند ضمن مدیریت این مسائل در زندگی خود، زندگی مادران آینده را نیز ساماندهی کنند.

ملکی افزود: برای هر دوره رشد، منابع آموزشی مناسبی برای استفاده از آموزه‌های دینی، پزشکی، روان‌شناختی وجود دارد و باید با سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی، آگاهی‌بخشی به مادران صورت پذیرد. در واقع، تسلط والدین، به خصوص مادران، به دانش لازم برای مدیریت دوران گذار فرزند از نوزادی به کودکی، کودکی به نوجوانی و در نهایت جوانی، می‌تواند تحولات و تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی کودکان را تسهیل کند و مانند سپری از بروز آسیب به آنها جلوگیری کند.

وی گفت: مادران آگاه فرزندان آگاهی تربیت می‌کنند که ابعاد مختلف باروری و جنسی خود را می‌شناسند و از خطرات احتمالی در امان می‌مانند.

ملکی ادامه داد: دوران بلوغ در دختران و پسران با تغییرات زیادی همراه است. در صورتی که نوجوانان در زمان مناسب و به اندازه لازم در این زمینه آموزش نبینند، برای فهم چرایی و چگونگی این تغییرات، با توجه به سرعت فزاینده رشد شبکه‌های اجتماعی، به منابع نادرست و غیر ایمن پناه خواهند برد. در حالی که منابع متعدد دینی، روان‌شناختی و پزشکی در این زمینه وجود دارد اما به دلیل نبود شناخت، آگاهی و آموزش، به نحو مؤثر از آنها استفاده نمی‌شود.

وی در پایان یادآور شد: در واقع، بهداشت باروری و جنسی مخصوص یک برهه از زندگی نیست، بلکه تمام مقاطع زندگی را، از نوزادی تا میانسالی و سالمندی، در بر می‌گیرد. آخرین گزارش سیمای جمعیتی در ایران (سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد حدود ۴۱ میلیون زن در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال در کشور زندگی می‌کنند. توجه ویژه و کافی به نیازهای آموزشی این بانوان در زمینه بهداشت جنسی، سلامت باروری و فرزندآوری، به عنوان بدنه اصلی هرم جمعیتی ایران، می‌تواند باعث ارتقا کیفیت زندگی، تربیت فرزندانی سالم‌تر و در نهایت، جامعه‌ای سالم و پویا خواهد شد.