شاخص اهدای عضو در اردبیل افزایش چشمگیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی صبح پنجشنبه در بازدید از واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه رشد و توسعه پیوند اعضا از موارد مرگ مغزی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتدارآفرین و پرافتخار در حوزه پزشکی و سلامت کشور است، اظهار کرد: این افتخار و اقتدار مدیون فعالیت‌های پیگیر و مستمر به همراه روحیه تلاشگر و جهادی گسترده کسانی است که دانش، تخصص و حمایت‌های ارزنده خود را در ارتقای فرهنگ اهدای عضو، اهدای زندگی به کار گرفته اند.

وی با قدردانی از زحمات و پشتکار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تیم اجرایی در واحد شناسایی و فراهم‌آوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: نتایج این زحمات و فعالیت‌ها در رویش زندگی در کالبد رنجور بیماران که پس از دوران مشقت بار زندگی شأن می‌توانند آرامش نفس‌های آسوده و باطراوت را تجربه کنند بسیار لذت بخش است.

معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش PMP دانشگاه به عنوان شاخص اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جامعه خبر داد و افزود: در یک سال گذشته افزایش PMP دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ۱۱.۶ به ۲۱.۴۹ در حوزه شناسایی و فراهم‌آوری رسیده است که از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تیم اجرایی در واحد شناسایی و فراهم‌آوری دانشگاه قدردانی می‌شود.

کریمی با بیان اینکه شاخص اهدای عضو کشوری ۱۲.۵۴ است که اردبیل با ۲۱.۴۹ از شاخص اهدای عضو کشوری بالاتر است، تصریح کرد: تعداد اهدای عضو در ۶ ماهه اول سال گذشته ۷ نفر بوده که این رقم در ۶ ماهه اول سال جاری به ۱۵ نفر ارتقا یافته است.