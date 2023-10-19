محمد نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاهش سطح زیر کشت چغندر قند در راستای رعایت الگوی کشت در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است، اظهار کرد: در همین راستا به دلیل کاهش سطح زیر کشت، میزان تولید این محصول نسبت به سال زراعی گذشته کاهش یافته است.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش جلگه رخ تربت حیدریه میانگین برداشت چغندر از هر هکتار در منطقه رخ را حدود ۵۷ تن اعلام کرد و گفت: محصول چغندر تولیدی در این بخش تحویل کارخانه‌های قند تربت حیدریه، فریمان، نیشابور و مشهد می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۴ درصد سطح زیر کشت چغندر استان در بخش رخ وجود دارد بیان کرد: پیش بینی می‌شود در مجموع با توجه به کمبود نزولات آسمانی، گرمای تابستان و بویژه قطعی برق چاه‌های کشاورزی که تأثیر بسیار قابل ملاحظه‌ای در تولید گذاشته است امسال حدود ۲۰ درصد کاهش عملکرد را شاهد باشیم.

نجفی گفت: بخش رخ هم اکنون رتبه پنجم تولید چغندر قند خراسان رضوی را در اختیار دارد.