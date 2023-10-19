به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه جامع همکاری‌های فرهنگی میان کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فیلیپین با حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزیر فرهنگ ویکتورینو مپا مانال فلیپین دیروز چهارشنبه ۲۶ مهر به امضا رسید.

آخرین سند امضا شده برنامه مبادلات فرهنگی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۷ می‌باشد که با پیگیری‌های مستمر رایزنی فرهنگی و همکاری سفارت کشورمان در مانیل طی هفته جاری به امضا طرفین رسید.

در این تفاهم‌نامه جامع فرهنگی، تحکیم و استمرار روابط فرهنگی با تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر در زمینه همکاری‌های سینمایی و هنرهای سمعی و بصری، برگزاری هفته‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری، زبان و ادبیات، مبادلات کتابخانه ای، میراث فرهنگی و باستان شناسی مورد توجه قرار گرفته است.

در ابتدای این نشست مذکور حجت الاسلام ایمانی پور گفت: ایران و فیلیپین به زودی رابطه ۶۰ ساله خود را جشن می‌گیرند و ما آماده‌ایم زمینه‌ی رویدادهای فرهنگی فی مابین را فراهم کنیم. این تفاهم‌نامه فرهنگی فرصت‌های جدیدی را برای همکاری دو کشور فراهم خواهد کرد. زمینه‌های همکاری دو کشور فراهم است اما اطلاعات کافی دو ملت از یکدیگر کم است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واقع وزارت خارجه فرهنگی کشور است که در ۵۰ کشور دنیا دارای نمایندگی می‌باشد. رایزنان فرهنگی موظف به اجرایی‌سازی موافقت‌نامه‌های فرهنگی دو کشور می‌باشند.

وی ادامه داد: موافقت‌نامه‌های ما شامل موضوعات گردشگری هنری و حتی ورزشی می‌شود و در کنار فعالیت‌های خود فعالیت‌های مشترک موزه‌ها را نیز می‌توانیم دنبال می‌کنیم. کتابخانه‌های ملی دو کشور می‌توانند در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. ما بیش از ۳۰ سال است که موضوع گفتگوی ادیان را دنبال می‌کنیم. در دولت کنونی توجه به دولت‌های آسیایی بیشتر از پیش است و ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که جهان در حال تغییر است، تغییر به سمت نظمی نوین و ما مایلیم همکاری‌های آسیایی خود را گسترش دهیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: برای شروع همکاری فرهنگی اجرایی سازی یک هفته فرهنگی در ایران و فیلیپین خوب است و همچنین حضور در نمایشگاه‌های کتاب دو کشور از دیگر زمینه‌های همکاری فی مابین است و امید است عزم دو کشور بیش از گذشته در توسعه روابط فرهنگی صورت گیرد. هیچ چیزی مانند دیدار از نزدیک گره‌ها را باز نمی‌کند. تصور افکار عمومی از کانال‌های خاصی دریافت می‌شود و این واسطه‌ها باید حذف شود و سفر مستندسازان دو کشور می‌تواند این زمینه را ایجاد کند.

در ادامه ویکتورینو مپا مانال گفت: متأسفانه این روزها روزهای خوبی برای مسلمانان و جهان اسلام نیست و حوادث اخیر قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. ماجرای غزه به نتیجه‌ای به نفع مردم فلسطین منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: من به عنوان رئیس کمیسیون ملی فرهنگ و هنر جمهوری فیلیپین شما را به مؤسسات گردشگری کشورم معرفی خواهم کرد. ما آمادگی برگزاری هفته فرهنگی میان دو کشور را داریم. ایران دارای صنایع دستی متفاوتی است ما آنچه را که در شیراز و اصفهان می‌بینیم با دیگر کشورها تفاوت دارد.