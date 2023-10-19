انجام لایروبی یک گام اضطراری برای نجات خلیج گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه احیا و علاج بخشی خلیج گرگان با حضور وزیر کشور در اسکله بندرترکمن، اظهار کرد: شرایط اکوسیستم خلیج گرگان بحرانی است.

وی افزود: یکی از راه‌های پایان دادن به این وضعیت نامناسب تکمیل عملیات لایروبی خلیج است.

با اشاره به اینکه با تکمیل پروژه لایروبی خلیج گرگان خطر زیست محیطی بزرگی از شمال کشور دور می‌شود، اظهار کرد: با علاج بخشی خلیج گرگان از فاجعه زیست محیطی جلوگیری شد.

وی لایروبی را یک گام اضطراری برای نجات خلیج گرگان دانست و افزود: سرعت تغییرات در خلیج گرگان از سرعت اقدامات ما بیشتر است.

مدیر کل محیط زیست گلستان گفت: با ورود آب از کانال آشوراده به خلیج گرگان سطح آب این پهنه آبی حدود ۷۰ سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مفاد پانزده‌گانه احیای خلیج باید یکی پس از دیگری انجام شود.