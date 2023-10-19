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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

مدیرکل دامپزشکی لرستان:

دومین مرحله از طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان آغاز شد

دومین مرحله از طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در لرستان آغاز شد

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز دومین مرحله از طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از آغاز دومین مرحله از طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی در این استان خبر داد.

وی گفت: دومین مرحله از طرح ایمن‌سازی رایگان طیور بومی در استان لرستان بر علیه بیماری نیوکاسل از ۱۴۰۲.۷.۲۷ به مدت دو ماه در استان شروع شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: در اجرای رایگان این طرح تعداد دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع طیور بومی با استفاده از تمام توان‌بخش دولتی و خصوصی و همچنین نیروی بسیج جامعه مهندسین کشاورزی در سطح استان بر علیه این بیماری واکسینه می‌شوند.

زبردست، ادامه داد: باتوجه‌به رسالت کاری اداره کل دامپزشکی استان در پیشگیری و کنترل بیماری‌های جوامع دام و طیور در راستای ایمن‌سازی طیور بومی به‌عنوان ذخایر ژنتیکی و حفظ منابع تأمین پروتئین خانواده‌های روستایی و عشایری این خدمات انجام خواهد شد.

کد مطلب 5916082

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