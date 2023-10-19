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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

توضیح پزشکان تیم ملی ایران درباره مصدومیت مدافع پرسپولیس

توضیح پزشکان تیم ملی ایران درباره مصدومیت مدافع پرسپولیس

بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران درباره روند درمانی مرتضی پورعلی گنجی توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورعلی گنجی در جریان بازی تیم ملی ایران و قطر دچار پارگی رباط صلیبی شد تا اینگونه فصل جاری فوتبال برای بازیکن پرسپولیس به اتمام برسد.

فدراسیون فوتبال درباره روند درمانی این بازیکن عنوان کرد: «به دنبال آسیب وارده به زانوی راست مرتضی پورعلی گنجی حین بازی ایران و قطر بلافاصله اقدامات دقیق درمانی اولیه از سوی دکتر پرهان خانلری و علیرضا شهاب انجام و پس از معاینات بالینی اولیه و انجام بررسی‌های پاراکلینیکی، تشخیص آسیب لیگامان صلیبی زانوی راست از سوی کادر پزشکی تیم ملی مطرح شد. بر اساس پروتکل‌های درمانی، مراحل ابتدایی درمان شامل کنترل تورم، بهبود دامنه حرکتی و حفظ عملکرد عضلانی و تشکیل کمیسیون پزشکی جهت ادامه روند درمانی در روزهای آینده مد نظر است.»

کد مطلب 5916096

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