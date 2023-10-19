توضیح پزشکان تیم ملی ایران درباره مصدومیت مدافع پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورعلی گنجی در جریان بازی تیم ملی ایران و قطر دچار پارگی رباط صلیبی شد تا اینگونه فصل جاری فوتبال برای بازیکن پرسپولیس به اتمام برسد.

فدراسیون فوتبال درباره روند درمانی این بازیکن عنوان کرد: «به دنبال آسیب وارده به زانوی راست مرتضی پورعلی گنجی حین بازی ایران و قطر بلافاصله اقدامات دقیق درمانی اولیه از سوی دکتر پرهان خانلری و علیرضا شهاب انجام و پس از معاینات بالینی اولیه و انجام بررسی‌های پاراکلینیکی، تشخیص آسیب لیگامان صلیبی زانوی راست از سوی کادر پزشکی تیم ملی مطرح شد. بر اساس پروتکل‌های درمانی، مراحل ابتدایی درمان شامل کنترل تورم، بهبود دامنه حرکتی و حفظ عملکرد عضلانی و تشکیل کمیسیون پزشکی جهت ادامه روند درمانی در روزهای آینده مد نظر است.»