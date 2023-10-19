رضا اعظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی در راستای کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

اعظمی با اشاره به آمار اعلامی از طرف اداره‌کل ثبت احوال استان کردستان، افزود: در نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۱۴۶ واقعه طلاق به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است.

اعظمی ادامه داد: بیشترین طلاق ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله به تعداد ۴۹۱ مورد است و در مجموع ۲۲.۹ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده به این گروه اختصاص دارد و بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در همین گروه سنی است و ۴۲۱ مورد معادل ۱۹.۶ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده است.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی، تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق داشته است.

وی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و گفت: موضوعات اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تبلیغات و اقدامات شعاری باشد نیازمند اقدامات اجرایی و تأثیرگذار است و یکی از تأثیرگذارترین مراجع در کاهش آسیب‌های طلاق، مراکز مشاوره هستند.