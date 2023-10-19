۱۰۰ هکتار اراضی ملی دامغان نهال کاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه راحتی ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی دامغان از نهال‌کاری در ۱۰۰ هکتار اراضی مبارک آباد در شهرستان دامغان خبر داد و بیان کرد: این اقدام در زمینه جلوگیری از بیابان‌زایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برای این طرح یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: در کنار نهال‌کاری عملیات مراقبت و آبیاری نهال‌ها نیز صورت می‌گیرد.

مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی دامغان جلوگیری از فرسایش بادی و تثبیت خاک را یکی از اهداف این طرح دانست و بیان کرد: نهال کاری به مثابه یک راهکار بیولوژیکی همچنین به نگهداشت آب و تغذیه منابع زیرزمینی کمک می‌کند.

راحتی با اشاره به ضرورت اجرای طرح، افزود: ۶۷۱ هزار هکتار از شهرستان دامغان را عرصه بیابانی و تپه ماسه‌ای در بر می‌گیرد.