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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی دامغان:

۱۰۰ هکتار اراضی ملی دامغان نهال کاری شد

۱۰۰ هکتار اراضی ملی دامغان نهال کاری شد

دامغان- مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان از نهال کاری ۱۰۰ هکتاری از اراضی یبابانی منطقه مبارک آباد در جنوب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه راحتی ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی دامغان از نهال‌کاری در ۱۰۰ هکتار اراضی مبارک آباد در شهرستان دامغان خبر داد و بیان کرد: این اقدام در زمینه جلوگیری از بیابان‌زایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برای این طرح یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: در کنار نهال‌کاری عملیات مراقبت و آبیاری نهال‌ها نیز صورت می‌گیرد.

مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی دامغان جلوگیری از فرسایش بادی و تثبیت خاک را یکی از اهداف این طرح دانست و بیان کرد: نهال کاری به مثابه یک راهکار بیولوژیکی همچنین به نگهداشت آب و تغذیه منابع زیرزمینی کمک می‌کند.

راحتی با اشاره به ضرورت اجرای طرح، افزود: ۶۷۱ هزار هکتار از شهرستان دامغان را عرصه بیابانی و تپه ماسه‌ای در بر می‌گیرد.

کد مطلب 5916120

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