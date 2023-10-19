به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش ظهر پنجشنبه ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در جلسه تودیع و معارفه مدیران خبرگزاری مهر اصفهان، اظهار داشت: یکی از رسالت‌های مدیریت بحران، پیشگیری از وقوع حوادث با اطلاع رسانی و تبیین شرایط ایمنی است که خبرگزاری‌ها به خوبی در این نقش یاری‌رسانی کردند.

وی افزود: با توجه به مشکلات کم آبی استان اصفهان، خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری مهر به پیشبرد اهداف استان کمک کردند و استان اصفهان معین و جانشین تهران در مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای نمونه در متروپل آبادان تیم‌های امدادی کمک کردند و مرداد سال گذشته بیش از ۲۰۰ تیم از اقصی نقاط کشور اعزامی داشتند و با وجود بحران در اصفهان از کمک به سایر استان‌ها دریغ نکردند.

وی مطالبه کم آبی استان اصفهان را به طور خاص از وزارت نیرو یکی از خواسته‌های اصلی مردم اصفهان دانست و افزود: وزارت نیرو تعهدات خود را نسبت به حقابه اصفهان انجام دهد زیرا اثرات خشکسالی مانند گردوغبار، عدم کشت صحیح اراضی کشاورزی و فرونشست گریبانگیر استان شده است.

شیشه فروش خاطر نشان کرد: تالاب گاوخونی به عنوان پیکره طبیعی استان است که تأمین حق آبه نشده و ۹۹ درصد خشک است و این شرایط را باید از وزارت نیرو در جهت تأمین قانونی حقابه‌های زیست محیطی درخواست کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۷۱ یک روز آلوده را اصفهان را تجربه کردیم و ظرفیت مازوت سوزی را ندارد و این نیازهای ملی را توسط رسانه باید داشته باشیم.