به‌گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در پیش کنگره حاج شیخ عبدالکریم حائری و سالگرد تأسیس حوزه علمیه گفت: سیره و منش امام راحل (ره)،مقام معظم رهبری و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تمام عرصه‌ها الگویی برای استان مرکزی بوده است.

وی با بیان اینکه پیش کنگره شیخ عبدالکریم حائری در استان مرکزی و کنگره اصلی در قم برگزار می‌شود، گفت: در این کنگره ده‌ها جلد کتاب و آثار به نمایش گذاشته شده و به طور حتم کنگره شیخ حائری همچون کنگره شیخ مفید، شیخ طوسی و مصداق کنگره حاج کریم است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: اقدامات مرحوم حائری در مبارزات، گسترش حوزه‌های علمیه خواهران، ساخت مدارس و مصلا الگویی برای استان مرکزی بوده است و استان مرکزی در این خصوص کارنامه قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: برنامه نخست استان مرکزی تربیت پنج هزار طلبه خواهر و برادر بود که خوشبختانه امروز به این سقف رسیده است.

دری نجف آبادی با بیان اینکه طلبه‌هایی همچون حاج شیخ، امام راحل، مقام معظم رهبری، آیت‌الله بروجردی الگوهای جامعه هستند، گفت: کنگره‌هایی که در استان مرکزی برگزار می‌شود در راستای گرامیداشت الگوهای روحانی این استان است.

آیت الله دری گفت: تا به امروز ده‌ها کنگره در استان مرکزی برگزار شده است که برترین کنگره ۷۲۰۰ شهید بود که در آن ۱۷ جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس ارائه شد، همچنین کنگره دیگر مربوط به پدر امام خمینی (ره) است که در این کنگره اقدام بزرگی شد و هفت جلد کتاب به نام هفت اقلیم ارائه شد.

وی با اشاره به نقش استان مرکزی در طول ۱۵۰ سال گذشته گفت: حاشیه قبلی و غربی مصلا قبر سه تن از بزرگان از جمله مرحوم نورالدین حسینی، سلطان العلما و مرحوم آیت‌الله اراکی است که به عنوان سه قله نور هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به نقش دکتر قریب در تاریخ کشور، گفت: دکتر قریب به عنوان پدر طب کودکان کشور و از چهره‌های برجسته استان مرکزی است که یک تحول عظیم در پزشکی کشور ایجاد کرده است.

دری نجف‌آبادی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تأسیس حوزه علمیه کمتر از تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلام نبوده است، گفت: حوزه‌های علمیه در جای جای کشور پیشرفت بسیار خوبی داشتند و امروز باید در راستای هدایت اقشار مختلف جامعه تلاش کنند.

وی ادامه داد: حاج شیخ کریم حائری با جمهوری رضاخانی مخالف بود و این مخالفت به این خاطر بود که ایشان خواستار امنیت و اقتدار کشور بود.



‌وی افزود: اگر امروز جبهه مقاومت افتخار آفرید شیخ حائری ۱۳۰۰ سال پیش افتخار آفرید، آثار و برکاتی که امروز شاهد هستیم به دلیل وجود شخصیت‌های شاخص استان مرکزی و کشور به ویژه امام (ره) است.