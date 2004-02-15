تيم ملي فوتبال تمرين نكرد

به گزارش خبرنگار" مهر" ملي پوشان فوتبال كشورمان صبح امروزرا با حضوردرسونا واستخرسپري كردند وبعد ازظهربه مرور فيلم بازيهاي تيم ملي قطر پرداختند. ملي پوشان كشورمان فردا ساعت 17 درزمين چمن كمپ تيمهاي ملي تمرينات خود را ادامه خواهند داد.

همچنين ملي پوشان اميد نيزامروزتمرينات خود را زيرنظرمربيان تيم ملي برگزاركردند وقراراست فردا نيزاين تمرينات درمحل كمپ تيمهاي ملي ادامه يابد.

گفتني است: تيم ملي فوتبال كشورمان روز جمعه اين هفته در نخستين بازي خود در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان به مصاف تيم ملي قطرخواهد رفت.