اجرای طرح جهش تولید در ۱۰۲ هزار هکتار از دیمزارهای استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین عطایی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از نمونه های برتر بخش کشاورزی استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهار کرد: حمایت از تولید مهمترین هدف جهاد کشاورزی است اما این سازمان با خلاف الگوی کشت موافق نیست بنابراین رعایت الگوی کشت ضروری است.

وی افزود: در سال زراعی گذشته با توجه به اینکه این استان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افت بارندگی داشته توانسته ۵.۲ درصد فقط در محصول گندم افزایش تولید داشته که این نشاندهنده زحمات کارشناسان جهاد کشاورزی و اقدامات خوب کشاورزان در مدیریت مزرعه است.

عطایی یادآورشد: در سال زراعی جدید نیز برنامه ریزی لازم برای کشت بیش از ۲۰۰ هزار هکتار محصول در زراعت آبی و دیم انجام شود و همچنین در طرح جهش تولید در دیمزارها نیز ۱۰۲ هزار هکتار کشت انواع محصولات این طرح را خواهیم داشت.

وی بر لزوم اهمیت استفاده از تکنولوژی نوین در مزارع و باغات کشاورزی برای رسیدن به توسعه پایدار و خودکفایی در تولید تاکید کرد.

عطایی خاطر نشان کرد: در سال زراعی گذشته در تولید گندم شاهد رکورد خوبی در استان بودیم و بایستی در سال زراعی جدید نیز اهتمام بیشتر شود چرا که راهی جز تولید محصول با حفظ منابع پایه وجود ندارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به انتخاب برترین های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: انتخاب نمونه های بخش کشاورزی کاری سمبلیک و تشریفاتی نبوده چرا که این نمونه ها نقاط هدف ما برای رسیدن به افزایش بهره وری هستند.

به گفته وی؛ استان قزوین برای اولین بار از ۱۵۴ رشته بخش کشاورزی توانسته در ۳۱ رشته صاحب رتبه شود.

وی خاطرنشان کرد: در دشت قزوین توسعه افقی امکانپذیر نیست و در سند آمایش سرزمین نیز تنها راه بخش کشاورزی افزایش بهره وری است که بایستی در این راستا حرکت کرد.